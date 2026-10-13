Тежък криминален случай разследват полицаите в Димитровград. Труп на 67-годишен мъж е открит в багажника на автомобил, който катастрофирал в понеделник вечерта. Установено е, че става въпрос за убийство.

Сигналът за инцидента е подаден на спешния телефон в 23:40 часа. На място незабавно е изпратен полицейски екип, който установил, че колата се е ударила в контейнер за отпадъци.

След като движението било регулирано и служителите предприели действия по преместването на автомобила, те се натъкнали на тялото на мъж, завито в одеяло и скрито в багажника. Установена е самоличността на починалия - 67-годишен жител на Димитровград.

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В хода на оперативно-издирвателните действия, в близост до мястото на произшествието, криминалистите задържали 32-годишната съпруга на мъжа и нейния 14-годишен син. Жената е в ареста за 24 часа, а на непълнолетното момче е предоставена полицейска закрила.