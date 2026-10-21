Двама братя погребаха 79-годишната си майка в градината на семейния им дом в Западна Гърция, след като тя починала в понеделник. Пред властите те обяснили, че са прибегнали до крайната мярка, тъй като нямали средства да платят за погребение.

Случаят излиза наяве, след като трети брат сигнализирал полицията с надеждата майка им да бъде погребана според християнските ритуали в гробищен парк.

Гръцката полиция издирва осъден за тежки престъпления, избягал два пъти с хеликоптер от затвор

По данни на местните медии тримата мъже живеели заедно с възрастната жена в семейния дом в град Амалиада. През последните години жената имала сериозни здравословни проблеми. Семейството има и четвърти син, който живее в Атина.

След смъртта ѝ двамата братя решили да я заровят директно в двора на имота с мотива, че не могат да поемат разходите по траурната церемония.

Полицейски екипи вече са посетили мястото. Очаква се властите да извършат ексхумация на тялото в присъствието на съдебен лекар, за да се установят точните причини за смъртта на жената.

Редактор: Мария Барабашка