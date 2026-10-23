Кристиан Николов, който излежава присъда за смъртта на журналиста Милен Цветков, излиза предсрочно от затвора. Това реши Софийският градски съд, който разгледа молбата му по-рано днес. Той бе осъден на 9 години затвор през 2023 година. Към момента Николов е изтърпял над половината от присъдата си.

От своя страна, от Софийската градска прокуратурата обявиха, че ще обжалват предсрочното му освобождаване. Защо Николов бе предсрочно освободен – темата коментира адвокатът на семейството на Милен Цветков Надежда Ковачева в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Осъденият за смъртта на Милен Цветков излиза предсрочно от затвора

Тя обясни, че тя не е страна в производството и не познават фактите. „Ние си бяхме поставили съвсем различна цел от тази, която се очакваше – много години затвор. Искаме да постигнем прецедент и да постигнем наказание за по-тежкото престъпление от това, за което му беше наложено наказание на първа и втора инстанция”, каза Ковачева.

„Аз съм пристрастна, защото Милен ми беше приятел и в моя коментар се придържам към закона и възможността да се създават прецеденти. Благодарение на Върховния съд ние успяхме и Николов постигна наказание за причиняване на смъртта му при евентуален умисъл”, каза адвокатът.

Осъденият за смъртта на Милен Цветков иска да излезе на свобода предсрочно

Адвокатът обясни, че ако Върховният съд беше отменил присъдата и беше върнал делото на Апелативния съд за ново разглеждане - делото още нямаше да е приключило. „Николов щеше да бъде под домашен арест и накрая можеше да влезе за един ден в затвора и да бъде освободен условно предсрочно”, каза още Надежда Ковачева.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев