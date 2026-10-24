Причината за трагичния инцидент със Слави Бинев най-вероятно е битов скандал между познати или бизнес партньори, който е излязъл извън контрол. Това заяви бившият заместник-ректор на Академията на МВР Милен Иванов по случая с убийството на бизнесмена в столичния квартал „Павлово”.

По думите му информацията, представена от властите, насочва към версията за инцидентно престъпление. „Това, което разказа и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов, показва много ясно, че става дума за инцидентно престъпление. Никой не прави поръчкови убийства рано сутринта в събота, отивайки в дома на лицето”, посочи Иванов.

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Бившият заместник-ректор на Академията на МВР коментира реакцията на органите на реда. „Намесата на полицията е изключително ефективна и навременна. Полицията си е свършила работата в пълен обем”, заяви той.

Иванов отговори на въпроса повишила ли се е престъпната активност в страната след поредица от тежки криминални случаи. „Това според мен е прекалено. Трагичният инцидент със Слави Бинев не може да се причисли към поръчковите убийства или към някаква ескалация на криминалната среда в държавата. Просто е съвпадение”, смята той.

Обстоятелствата около трагичния случай коментира още криминалният журналист от „24 часа” Кирил Борисов.

По думите му става въпрос за убийство, което е плод на емоционално събитие. „То е възникнало случайно и не са планирали извършването му. Въпросът е, че се случва в такъв момент – деня за размисъл преди президентските избори”, каза той.

Според криминалния журналист е възможно да започнат спекулации около случая. „Както при убийството на Илиян Филипов в Пловдив, става въпрос за неуредени финансови отношения между хора, които се познават от много отдавна”, смята Борисов.

Редактор: Ивайла Маринова