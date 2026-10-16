21-годишен мъж е обвинен за смъртта на свой връстник, чието тяло беше открито във водите на река Харманлийска. Заподозреният е задържан за срок до 72 часа с постановление на Окръжната прокуратура в Хасково.

Разследването започнало на 13 октомври, когато бил подаден сигнал за изчезването на 21-годишен мъж от село Черногорово, който живеел във вилната зона на Харманли.

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При издирването полицаите установили, че ден преди да бъде обявен за общодържавно издирване, младият мъж е забелязан заедно със свой връстник. Двамата се разхождали в района на комплекс „Приказките“ край града. Според разследващите впоследствие другият мъж се прибрал сам и направил опит да продаде мобилния телефон на изчезналия. Това насочило вниманието на полицията към него.

На 15 октомври, след мащабна издирвателна операция, тялото на изчезналия било намерено в река Харманлийска. То било вързано, а според първоначалните данни от съдебномедицинския преглед мъжът е бил душен, преди да падне във водата.

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В операцията по издирването са участвали служители на Областната дирекция на МВР - Хасково, Главна дирекция „Национална полиция“, водолази и пожарникари.

Наблюдаващият прокурор е повдигнал обвинение на задържания 21-годишен мъж и е постановил задържането му за срок до 72 часа. Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около смъртта на младия мъж.

Редактор: Цветина Петкова