31-годишна жена с над 2,6 промила алкохол катастрофира в Елена. Водачката е задържана, след като изгубила контрол над автомобила си в село Титевци, предизвикала пътен инцидент и отказала да даде кръвна проба.

Задържаха шофьор с 3,26 промила алкохол в Руенско



Инцидентът е регистриран около 4:00 ч. в нощта срещу понеделник, когато в Районното управление в Елена е получено съобщение за катастрофирал автомобил. Пристигналите на място полицейски служители помогнали на водачката да излезе от превозното средство. При последвалата проверка за употреба на алкохол дрегерът отчел 2,67 промила. Жената отказала да даде кръвна проба за лабораторен анализ. Направеният ѝ тест за наркотични вещества е дал отрицателен резултат.

Шофьорката е задържана за срок до 24 часа.