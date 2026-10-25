Продължава разследването на убийството на бизнесмена Слави Бинев. Той беше застрелян в дома си в събота.



Това е третото убийство на бизнесмен в рамките на три месеца и второто само за месец октомври.

Застреляха Слави Бинев в София, трима са задържани (ВИДЕО+СНИМКИ)



Трима души бяха арестувани на АМ „Тракия”. Двама са с турски имена и един българин. Полицията подозира неуредени финансови отношения като основен мотив за престъплението. Арестуваните имат бизнеси в България.



Бинев през годините се е занимавал със строителен бизнес, включително и към днешна дата е собственик на строителна фирма, сочи справка в Търговския регистър. Софийската градска прокуратура е образувала дело. От МВР не считат, че убийството е поръчково.

Редактор: Ина Григорова