Снимка: БГНЕС
-
Има ли връзка между убийствата на Слави Бинев и Илиян Филипов
-
Докараха тримата заподозрени за смъртта на Слави Бинев в СДВР (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Кадри показват влизането на задържаните за убийството на Слави Бинев в дома му (ВИДЕО)
-
След смъртта на Ивана от Благоеврград: Говори почерненият бащата Стойне Стойнов
-
Милен Иванов: Причината за убийството на Слави Бинев най-вероятно е битов скандал между познати или бизнес партньори
-
Застреляха Слави Бинев в София, трима са задържани (ВИДЕО+СНИМКИ)
Той беше застрелян в дома си в събота
Продължава разследването на убийството на бизнесмена Слави Бинев. Той беше застрелян в дома си в събота.
Това е третото убийство на бизнесмен в рамките на три месеца и второто само за месец октомври.
Застреляха Слави Бинев в София, трима са задържани (ВИДЕО+СНИМКИ)
Трима души бяха арестувани на АМ „Тракия”. Двама са с турски имена и един българин. Полицията подозира неуредени финансови отношения като основен мотив за престъплението. Арестуваните имат бизнеси в България.
Бинев през годините се е занимавал със строителен бизнес, включително и към днешна дата е собственик на строителна фирма, сочи справка в Търговския регистър. Софийската градска прокуратура е образувала дело. От МВР не считат, че убийството е поръчково.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни