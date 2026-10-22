Осъдиха на 15 години затвор 33-годишен мъж от шуменското село Сини вир за убийството на баща му, извършено с особена жестокост. Мъжът ще изтърпява присъдата при строг режим.

Убийството е извършено на 4 април 2025 г., когато между мъжа и 54-годишния му баща възникнал скандал заради похарчени пари. Двамата живеели заедно с майката на осъдения в къща в селото. Семейството било в затруднено финансово положение, разчитало на социални помощи и временна работа, а понякога теглело и бързи кредити. По време на скандала синът нанесъл множество удари по лицето и главата на баща си. Жертвата била употребила алкохол и не успяла да се защити. В резултат на побоя бащата изпаднал в безпомощно състояние.

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След като осъзнал какво е направил, синът подал сигнал до кмета на селото. Пристигналият екип на Спешна помощ установил смъртта на 54-годишния мъж. По тялото му имало видими следи от насилие.

Присъдата на Окръжния съд в Шумен не е окончателна.

Редактор: Дарина Методиева