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Той отрича да е извършил каквито и да било закононарушения
Унгарската прокуратура задържа дългогодишния управител на централната банка по време на управлението на бившия премиер Виктор Орбан - Дьорд Матолчи, по подозрение в корупция.
Той е заподозрян в икономически измами и подправяне на документи. Адвокатът му Пал Батки е обжалвал задържането.
Матолчи беше министър на икономиката в правителството на Орбан от 2010 до 2013 г., а от 2013 до 2025 г. оглавяваше Унгарската национална банка, която изпълнява функциите на централна банка на страната.
Прокуратурата все още не е повдигнала конкретни обвинения, но според унгарски медии са задържани и други лица, а в имотите на Матолчи и останалите заподозрени са извършени претърсвания.
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По време на управлението на Матолчи Унгарската национална банка създаде няколко фондации с цел насърчаване на културата и науката, към които насочи средства на стойност милиарди евро. Предполага се, че част от тези средства са изчезнали.
През март миналата година Държавната сметна палата изчисли предполагаемите финансови щети на най-малко 375 милиона евро. Матолчи отрича да е извършил каквито и да било закононарушения.
Смята се, че разследването на прокуратурата е започнало след подаден сигнал за престъпление от Държавната сметна палата, непосредствено след парламентарните избори през април, на които Орбан претърпя поражение и след които беше съставено правителство начело с консервативния премиер Петер Мадяр.
Матолчи, който често се представяше като съюзник на Орбан и „пионер“ на „неконвенционалната икономическа политика“, е най-високопоставената фигура от периода на управлението на Орбан, задържана досега.
Бившият министър на културата Балаж Ханко и бившият министър на развитието Миклош Шестак се намират в предварителния арест от три седмици по обвинения в злоупотреба със средства.Редактор: Станимира Шикова
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