Оставиха в ареста 23-годишен мъж, нанесъл тежка черепно-мозъчна травма на майка си. Това съобщават от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.

Според държавното обвинение на 18 октомври в апартамент в ж.к. “Люлин 5“ в София обвиняемият нанесъл удари в областта на главата на своята майка. Жената получила тежка телесна повреда - закрита черепно-мозъчна травма, масивен оток на меките тъкани, многофрагменто счупване на лявата теменна кост и кръвоизлив над твърдата мозъчна обвивка. Деянието е извършено в условията на домашно насилие, подчертават от държавното обвинение.

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За деянието законът предвижда наказание от 3 до 15 години „лишаване от свобода“. Обвиняемият е бил задържан за срок до 72 часа.

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Наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне спрямо него на мярка „задържане под стража“, коео магистратите уважиха. Мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

Редактор: Станимира Шикова