Задържаха мъж за побой над майка му в столичния квартал "Люлин". Престъплението е извършено на 21 октомври, като обвиняемият Р.К. е стискал силно и извивал ръката на своята майка, съборил я на пода и ѝ нанесъл множество удари с юмруци по главата и гърба.

Вследствие на това й е причинил лека телесна повреда, изразяваща се в оток на главата, охлузвания в областта на гърба и множество кръвонасядания. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

Р.К. е осъждан, но е реабилитиран. Мъжът е задържан за постоянно.

