Софийска районна прокуратура обвини 26-годишна жена, нанесла телесна повреда на майка си.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 27 октомври в апартамент в София, обвиняемата е ударила множество шамари на пострадалата, бъркала с пръсти в устата ѝ, удряла я с ръце по главата, ръцете и гръдния кош. Жената е с множество охлузвания и кръвонасядания.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемата е задържана за срок до 72 часа. Предстои да се внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

