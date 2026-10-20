14-годишно момче от Карнобат беше нападнато и прободено с нож от свой връстник в понеделник сутринта. Пострадалото дете е с множество прободни рани в лявата част на торса, като някои от тях са с дълбочина около 10 сантиметра. По информация на лекарите към момента няма опасност за живота му.

Според близки на пострадалото момче до насилието се стигнало след спор между двамата ученици за това кой да седне на определено място в класната стая. Конфликтът се пренесъл в района на стадиона в Карнобат, където едното момче извадило нож и нанесло множество прободни рани на съученика си.

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След инцидента нападателят избягал, но по-късно бил открит и задържан от полицията за срок до 24 часа. Намерено е и оръжието, с което е извършено нападението.

По информация от близки на пострадалото момче двамата ученици са в осми клас в едно от училищата в Карнобат. Познават се от около месец - от началото на учебната година.

NOVA се срещна с бащата на пострадалото момче и негови роднини пред лечебното заведение. Хората бяха изключително разстроени и в шок. По думите им в подобно състояние било и самото дете.

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"Обади ми се негов съученик и ми каза, че са го намушкали. Веднага излязохме от работа и отидохме на мястото. Там вече имаше линейки и полиция", разказа бащата на раненото момче Щилиян Стефанов. И допълни: "Това не е първи подобен случай за нападателя. Знам, че е проявил агресия и към друго дете. Лекарите ще изготвят медицинските документи. Ще търся правата си и ще настоявам да има последствия".

Пострадалото момче било транспортирано в болницата, където е прегледано от екип от трима лекари. "Детето беше в шок и обляно в кръв. Рядко се виждат подобни картини, особено при деца. Имаше няколко прободни наранявания - пет в лявата част на гърба, едно отпред, под ключицата, както и сериозно нараняване на дясната страна на устната, която на практика беше разрязана почти на две. Картината в първия момент беше доста драматична", каза в ефира на „Здравей, България” детският хирург в МБАЛ "Сърце и Мозък- Бургас" д-р Румен Христов.

По думите му раните били доста дълбоки - на места около 10 сантиметра. "За щастие, въпреки че се намираха в близост до жизненоважни органи, те не проникваха в гръдната кухина. Детето говореше, но беше силно стресирано и уплашено. В момента е в добро общо състояние. Възстановяването протича спокойно", обясни лекарят.

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Момчето ще остане под лекарско наблюдение около седмица, докато приключи антибиотичното лечение и медиците се уверят, че раните заздравяват нормално.

Случаят е поет от Районната прокуратура. Засега полицията и държавното обвинение се въздържат от официални коментари, тъй като и двамата участници в инцидента са непълнолетни. По неофициална информация е възможно случаят да бъде прехвърлен към Окръжната прокуратура за евентуална правна квалификация като опит за убийство.

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