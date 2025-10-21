12-годишно дете е ранено с нож в 94 СУ "Димитър Страшимиров" в столичния квартал "Христо Ботев". Задържан е 15-годишен, намерен е и ножът, с който е извършено посегателството, съобщи МВР за NOVA.

Снимка: Иван Кънчев, NOVA

Сигналът е подаден в 10.00 ч. Пострадалото дете е ранено в областта на рамото. Към мястото веднага бил изпратен екип на Спешна помощ, който откарал момчето в "Пирогов". От болничното заведение съобщиха за NOVA, че жертвата е без опасност за живота. По-късно днес стана ясно, че раната на потърпевшия е обработена и той е пуснат за домашно лечение.

Снимка: Иван Кънчев, NOVA

Свидетели разказаха, че всичко се случило на игра и двамата замесени били приятели. По техни думи 15-годишният извадил нож, играл си с него и случайно ранил 12-годишния.

По неофициална информация родителите вече са уведомени. На място има полицейски екипи. Директорът на училището заяви, че предстои МОН да осигури металдетектор.

„15-годишният на шега посяга към другия ученик. Ножове и остри предмети са забранени в 94 СУ. Няма вражда нито между семействата, нито между учениците. Ние реагирахме абсолютно веднага, обадихме се на Спешна помощ, дойдоха и от Първо районно управление”, посочи директорът Лидия Ярнева.

Снимка: Иван Кънчев, NOVA

„Притесняваме се. Сега дойдох, за да прибера внучето ми. Казаха ми, че дете е намушкано с нож. В училището трябва да има ред и да се проверява какво носят децата в раниците си”, каза бабата на дете в предучилищна група Петрана Русева.

Във връзка с инцидента в столичното училище е осигурена допълнителна психологическа подкрепа за учениците, а на Регионално управление на образованието София-град е разпоредена проверка по случая.