14-годишен е заподозрян в нападение с нож над свой съученик пред училище в Карнобат. Престъплението било извършено пред двора на Професионалната гимназия по селско стопанство в понеделник сутринта, научи NOVA.

По първоначална информация между двамата възникнал конфликт още преди срещата им днес. Когато се видели, едното момче извадило джобно ножче и нанесло три порезни рани на своя връстник, с когото са в един клас. По информация на NOVA дебелото яке и раницата на потърпевшия са го предпазили от по-сериозни наранявания. Той е откаран в болница.

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След посегателството заподозреният избягал и все още се издирва.

Случаят е предаден на Районната прокуратура. Ще бъдат разпитани учители и родителите на двете деца.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Маргарита Стоянчева