Общинският съвет в Горна Оряховица избра Петя Иванова за кмет на общината до края на мандат 2023–2027 г. на заседанието си с 23 гласа "за" и трима "въздържал се". До момента тя заемаше длъжността заместник-кмет с ресор „Хуманитарни дейности и спорт“, съобщи кореспондентът на БТА във Велико Търново Николай Венков.

Тя каза, че поема поста не като лична привилегия, а като неотложен ангажимент към общината и нейните жители и допълни, че ще работи в същия темп, зададен от бившия кмет Николай Рашков.

Снимка: БТА

До избора на нов кмет се стигна след предсрочното прекратяване на пълномощията на Рашков. На 22 октомври Общинската избирателна комисия (ОИК) в Горна Оряховица прие решение за прекратяване на правомощията му въз основа на подадена оставка.

Решението на ОИК беше докладвано за сведение на Централната избирателна комисия (ЦИК) на заседание на 22 октомври. В протокола е отразено, че не се налага да бъде изпращано предложение до президента за насрочване на нови избори, тъй като до редовните местни избори през есента на 2027 г. остава по-малко от година.

ОИК прекрати правомощията на кмета на Горна Оряховица Николай Рашков

Припомняме, че Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица единодушно гласува за предсрочното прекратяване на мандата на кмета Николай Рашков. Решението беше взето на извънредно заседание, ден след като той публично обяви, че се оттегля от поста.

Оттеглянето на Рашков идва след продължителен съдебен спор, започнал заради сделка с общински имоти. В началото на мандата си той подписал договор за продажба на терени на дружество, с което преди това бил свързан като съдружник и управител. Към момента на сделката фирмата вече била управлявана от майка му. Антикорупционната комисия установила конфликт на интереси, а впоследствие решението било потвърдено от съда.

Редактор: Цветина Петрова