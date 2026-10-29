Екипи на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ са извършили обследване на контейнеровоза CONTSHIP JET, който вчера беше поразен от три морски дрона и впоследствие потъна, съобщиха от МА-Варна.

След извършената оценка на състоянието на плавателния съд експертите са информирали областния управител на Варна Марио Смърков, че към момента не се очакват значителни негативни последствия за морската среда и крайбрежието.

По информация на „Морска администрация“ горивото на кораба е леко - газьол, който при евентуален разлив се изпарява сравнително бързо. Според експертната оценка не се очаква горивото да достигне българския бряг.

Удареният край нос Калиакра кораб е потънал

От МОСВ добавиха, че сред превозваните товари има литиево-йонни батерии, корозивни течности и киселини, запалими течности, включително етанолови разтвори, битова химия и пластмаси, наред с хранителни стоки, строителни материали, дървесина, техника и индустриални компоненти.

Компетентните институции поддържат постоянна координация във връзка с инцидента с поредния търговски кораб, поразен от морски дронове в близост до териториалните води на България.

Три дрона поразиха кораб на 16 мили от нос Калиакра, екипажът е спасен

Редактор: Габриела Павлова