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Екипи на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ са извършили обследване на контейнеровоза
Екипи на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ са извършили обследване на контейнеровоза CONTSHIP JET, който вчера беше поразен от три морски дрона и впоследствие потъна, съобщиха от МА-Варна.
След извършената оценка на състоянието на плавателния съд експертите са информирали областния управител на Варна Марио Смърков, че към момента не се очакват значителни негативни последствия за морската среда и крайбрежието.
По информация на „Морска администрация“ горивото на кораба е леко - газьол, който при евентуален разлив се изпарява сравнително бързо. Според експертната оценка не се очаква горивото да достигне българския бряг.
Удареният край нос Калиакра кораб е потънал
От МОСВ добавиха, че сред превозваните товари има литиево-йонни батерии, корозивни течности и киселини, запалими течности, включително етанолови разтвори, битова химия и пластмаси, наред с хранителни стоки, строителни материали, дървесина, техника и индустриални компоненти.
Компетентните институции поддържат постоянна координация във връзка с инцидента с поредния търговски кораб, поразен от морски дронове в близост до териториалните води на България.
Три дрона поразиха кораб на 16 мили от нос Калиакра, екипажът е спасенРедактор: Габриела Павлова
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