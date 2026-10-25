Изборният ден протича нормално, съобщават от Министерството на вътрешните работи.

Към 11:00 ч. на 25 октомври в структурите на МВР са постъпили общо 217 сигнала за нарушения на изборното законодателство и на политическите права на гражданите.

Как протича изборният ден в секциите в страната

От тях 165 са за купуване на гласове, дванадесет - за неправомерна агитация, един - за корпоративен вот, а 39 са за други нарушения, свързани с изборния процес.

Образувани са шест наказателни производства. Четири от тях са за престъпления по чл. 167-169г от Наказателния кодекс (за нарушаване на избирателните права или други престъпления против политическите права), а две са бързи производства.

Съставени са и 1277 предупредителни протокола по чл. 65 от Закона за Министерството на вътрешните работи (полицейското предупреждение като превантивна мярка). Най-много са в СДВР – 331, ОДМВР Пазарджик – 190 и ОДМВР Пловдив – 152.

Няма задържани лица по ЗМВР. Няма съставени актове за установяване на административни нарушения.

На територията на цялата страна са проведени общо 181 специализирани полицейски операции за превенция и противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите.

От МВР напомнят, че сигнали за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес и от компетентността на министерството, могат да се подадат денонощно на телефон 02/90 112 98, както и на електронен адрес izbori@mvr.bg.

Очакваме вашите сигнали за изборни нарушения в рубриката ни „Моята новина” .

ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Георги Иванов