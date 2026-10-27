♦ Принц Уилям се присъедини към Кейт Бланшет, Хана Уодингам и Робърт Ървин в предаването "Шоуто на Греъм Нортън".

♦ Уилям разказа и за някои от любимите си филми и телевизионни предавания, сред които филмите за Батман на Кристофър Нолан.

Принц Уилям направи изненадваща поява в епизода на "Шоуто на Греъм Нортън", излъчен в петък, 23 октомври. 44-годишният принц на Уелс се присъедини към Кейт Бланшет, Хана Уодингам и природозащитника Робърт Ървин, които участват в инициативата „Ъртшот“. В предаването участва и певицата и автор на песни Джорджа Смит, пише People.

23-годишният Ървин е глобален посланик на наградата „Earthshot“ – отличие в областта на опазването на околната среда, което всяка година се присъжда на петима лауреати. Принц Уилям основава инициативата през 2020 г.

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Публикация в официалния профил на принца и принцесата на Уелс в Instagram включва снимки на Уилям в предаването заедно с 63-годишния Нортън и останалите гости. Към тях е добавен текстът: „Присъединяваме се към емблематичния червен диван за специално издание на The Graham Norton Show, посветено на наградата „Ъртшот“.

По време на предаването принцът на Уелс разказа как се е зародила идеята за наградата „Ъртшот“. „В продължение на много години чувах истории за екологичните проблеми и едно нещо ми направи впечатление – негативизмът и мрачните прогнози, които ме потискаха“, заяви той. „Помислих си, че можем да направим нещо по-въздействащо и по-оптимистично. Така се роди идеята за церемония по награждаване, на която да говорим едновременно за спешната необходимост от действия и за оптимизма. Всичко е свързано с това да се вдъхновяваме и да се вълнуваме", каза още той. „Има невероятни хора, които правят много, за да защитят планетата. Можем да покажем какво вече се прави и да помогнем тези инициативи да се развият на следващо ниво, така че да имат по-голямо въздействие в целия свят", допълни принцът.

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Absolutely loved the audience’s reaction when Prince William was introduced on The Graham Norton Show. His charisma was exceptional as he stepped onto the stage 👑✨ https://t.co/g3xTlh93zC — Anna (@tokkianami) October 24, 2026

Наскоро той стартира инициативата „ Children’s Earthshot“ преди пътуването си до Индия, където през ноември в Мумбай ще се състои ежегодната церемония по връчването на наградата. Инициативата I CAN Earthshot Challenge отличава млади хора на възраст между 9 и 17 години от цяла Индия, които предлагат практически решения на проблемите, пред които са изправени техните общности. Победителите ще получат грант от 2000 долара, за да развият идеите си.

Prince William was on top form during last nights guest appearance on The Graham Norton Show 🤴🏻 https://t.co/4DbSrj9YOo — Tom Willis (@_TomWillis_) October 24, 2026

Когато не е ангажиран с кралските си задължения, принцът на Уелс обича да се отпуска с „музика и филми“. „Обичам да се потапям във филми, които те карат да мислиш задълбочено. Харесвам и екшъни, но предпочитам и нещо малко по-различно. Голям почитател съм на всичко, което прави Кристофър Нолан. Филмите му са фантастични. Поредицата за „Черният рицар“ е психологически мрачна и задълбочена и аз наистина я обожавам“, каза сподели принцът. И допълни още за носителя на "Оскар": „Той взема концепции, които са напълно необичайни, и ги превръща в изключително забавни филми".

Prince William stuns Graham Norton Show audience with surprise appearance alongside Cate Blanchett and other stars. https://t.co/TBiySQQOEd — 𝔾𝕣𝕚𝕗𝕥𝕪 (@TheGNPE) October 23, 2026

Когато Нортън го попита дали като дете е мечтал за определена професия, Уилям отговори, че някога е искал да стане полицай или диджей, макар че, по собствените му думи, „не бил особено добър“ във второто.

Редактор: Цветина Петрова