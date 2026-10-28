Европейският комисар по бюджета, борбата с измамите и публичната администрация Пьотър Серафин ще бъде на двудневно посещение в България на 29 и 30 октомври. Визитата е част от европейската му обиколка, в рамките на която провежда консултации с държавите членки относно следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз за периода 2028 - 2034 г.

В четвъртък Серафин ще разговаря с министър-председателя Румен Радев, вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев, както и с вицепремиера по управлението на европейските средства Атанас Пеканов. В 10:00 ч. еврокомисарят ще открие конференцията „Следващата многогодишна финансова рамка: приоритети и принципи“. Форумът се организира съвместно от Представителството на Европейската комисия в България, Посолството на Полша и софийския офис на Европейския съвет за външна политика.

Радев за Бюджет 2027: Преговаряме с ЕК за доходите и социалните плащания, не искам да прибързваме

В петък програмата на Серафин включва среща с представители на Националното сдружение на общините. Основна тема на разговора ще бъде регионалното измерение на националните и регионалните планове за партньорство в следващия дългосрочен бюджет на ЕС.

По-късно еврокомисарят и вицепремиерът Атанас Пеканов ще се срещнат с представители на български технологични компании. В рамките на посещението си те ще разгледат и проекти, реализирани с инвестиции от бюджета на Европейския съюз.

Редактор: Ралица Атанасова