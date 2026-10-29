Американската актриса Хейдън Пенетиер, която почина през август на 36-годишна възраст, е загубила живота си вследствие на токсичното въздействие на комбинация от наркотични вещества и медикаменти. Смъртта ѝ официално е определена като нещастен случай, а полицията в американския щат Южна Каролина е приключила разследването. Това съобщава People, позовавайки се на информация от местните власти.

Решението е потвърдено пред изданието от сержант Даяна Муньос от полицейското управление в Грийнвил. По думите ѝ заключението се основава както на резултатите от съдебномедицинската експертиза, така и на събраните по време на разследването доказателства.

Хейдън Пенетиър е починала от свръхдоза фентанил според съдебния лекар

Звездата от „Герои“, „Нашвил“ и „Писък 6“ беше открита в безсъзнание на 16 август в жилище, отдавано краткосрочно чрез платформата Airbnb, в град Грийнвил, Южна Каролина. Трагедията се случи само няколко дни преди актрисата да навърши 37 години.

Още на 22 септември съдебномедицинската служба на окръг Грийнвил обяви, че смъртта е настъпила вследствие на комбинираното токсично действие на фентанил, 4-ANPP, алпразолам, метокарбамол и кветиапин.

Фентанилът е изключително силен синтетичен опиоид, а останалите установени вещества включват съединение, свързано с производството на фентанил, както и медикаменти, използвани при тревожност, мускулни спазми и определени психични състояния.

Според PEOPLE в разследването се е включила и американската Агенция за борба с наркотиците (DEA). Още на 20 август изданието е научило за участието на федералната служба, а впоследствие негов източник е съобщил, че девет дни след смъртта на актрисата агенти са претърсили дома ѝ в търсене на незаконни наркотични вещества.

В деня на трагедията там са били и Брайън Хикърсън, с когото Пенетиер е имала връзка с прекъсвания, както и неговият брат Зак. PEOPLE уточнява, че срещу нито един от двамата не са повдигнати обвинения във връзка със смъртта ѝ.

Разследването беше съпътствано от множество публикации и противоречиви твърдения за обстоятелствата около последните часове от живота на актрисата.

Актрисата Хейдън Пенетиер почина на 36-годишна възраст

На 16 септември, преди да бъдат оповестени резултатите от токсикологичните изследвания, представители на Пенетиер призоваха обществеността да не приема за достоверни непотвърдени информации, приписвани на анонимни източници.

В изявление пред PEOPLE те подчертаха, че разпространяваните версии си противоречат и призоваха да се изчака приключването на официалното разследване, за да бъдат изяснени обстоятелствата около смъртта ѝ.

Хейдън Пенетиер беше сред разпознаваемите лица на американската телевизия и кино. Световна популярност ѝ донесе ролята на Клеър Бенет в сериала „Герои“, а по-късно тя получи широко признание и за превъплъщението си в Джулиет Барнс в музикалната драма „Нашвил“. Участва и във филмите от хорър поредицата „Писък“.

През годините актрисата говореше открито за трудностите си със зависимостите и опитите да възстанови живота и кариерата си. През май 2026 г., само три месеца преди смъртта си, тя издаде автобиографичната книга „This Is Me: A Reckoning“, в която разказва за личните си изпитания. Мемоарите се превърнаха в бестселър на „Ню Йорк Таймс“.

Хейдън Панетиър починала след прием на болкоуспокояващо, примесено с фентанил?

Хейдън Пенетиер оставя 11-годишна дъщеря на име Кая. С окончателното заключение на полицията приключва разследването на смъртта на актрисата, която разтърси нейните почитатели и колеги в развлекателната индустрия.

Редактор: Цветина Петкова