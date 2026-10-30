Вотът за президент и вицепрезидент не е просто избор между Илияна Йотова и Андрей Гюров, а много повече от това. Става дума за стабилността на това правителство и за възстановяване на „стара сглобка”. Това каза председателят на ПГ на „Прогресивна България” Петър Витанов в ефира на „Здравей, България”.

„Ако Гюров стане президент, няма да имаме нов Висш съдебен съвет, защото ще бъде торпилиран. За мен няма съмнение, че ще има разбирателство между „Продължаваме Промяната” и „Ново начало”, каза още депутатът. И допълни, че се говори за среща „от името и в полза на Андрей Гюров с Делян Пеевски”.

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Витанов потвърди тезата си със следните доводи: „Първо, вижте отношението на Гюров към кметовете на ДПС. Емблематични кметове, особено единия, който неведнъж е ставал обект на коментари от страна на „Продължаваме Промяната”. До вчера говореха, че са купувачи на гласове, а днес споменават нов Възродителен процес. След това имаме скрита подкрепа на „Ново начало” за Гюров. Във вторник имаше централно оперативно бюро на „Ново начало” и се реши всички структури да работят в полза на Гюров. В това няма нищо притеснително. Но докато на първия тур имаше мълчание, сега има много въпросителни”.

„През последните 2-3 дни зачестиха сигналите за купуване на гласове. На адрес на братовчед на кандидат за депутат от „Ново начало” беше разбита схема за купуване на гласове. Т.е. ДПС мобилизирано работи за Гюров”, заяви още Витанов.

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По отношение на ГЕРБ Витанов каза: „От това, което видях като анализ на първия тур, прави впечатление, че относително малка част от симпатизантите на ГЕРБ са излезли да гласуват. Но сред тях гласуването в полза на Гюров е 5:2. Т.е. те не са за „Прогресивна България”. По думите му „при ГЕРБ става дума за друг тип избиратели, които трудно биха могли да бъдат мобилизирани да гласуват в посока, различна от техните разбирания”.

Витанов коментира и дебата между Гюров и Йотова, като изрази мнение, че „няма никакво съмнение в доминацията на Йотова”.

Напрежението в Черно море

Витанов коментира и темата за атаките с дронове в Черно море. Той посочи, че се прави внушение, че откакто Румен Радев е на власт, са започнали да летят дронове в Черно море. „Това е популизъм тип „ранен Бойко Борисов". Всеки човек, който разбира поне малко от международни отношения, може да каже кога тази война излезе извън границите на Русия и Украйна. Тя не е свързана с управлението нито на Турция, нито на Румъния, нито на България”, каза още депутатът.

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Той акцентира на това, че и руският посланик е бил извикан на разговор в Министерски съвет, като „това дори Румъния не си е позволила да направи”.

Витанов беше категоричен, че в действията си кабинетът е следвал всички протоколи на НАТО и поведението му е съгласувано спрямо Румъния и Турция и всички страни членки на Алианса.

Ще бъдат ли изпращани български войски в Украйна

По отношение на това дали ще се изпращат български войници в Украйна Витанов каза, че „подобен дебат не се е състоял, откакто „Прогресивна България” участва пълноценно в работата на Народното събрание”. Той беше категоричен, че докато неговата партия управлява, няма да бъдат изпращащи български войски в Украйна.

Помилванията на затворници от президента

Витанов определи предизборната кампания за президентския вот като „най-черната и най-компроматната”. Той отбеляза, че правото на помилване е заложено в Конституцията от 1991 г. „По времето на Петър Стоянов и Тодор Кавалджиев са помилвани 730 души, по времето на Георги Първанов и ген. Ангел Марин - 430, при Росен Плевнелив - 30 за пет години, а при Илияна Йотова – 29 за 10 години”, каза Витанов.

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Той обясни, че изслушванията за помилванията в парламента не са се състояли, „защото не можем да си позволим Народното събрание да стане арена на предизборни страсти и терен за хули и обиди, особено ако едната страна не може да се защити”.

Бюджетът

Витанов каза, че по отношение на бюджета за следващата година изискване на Европейската комисия е да се влезе в критериите от Маастрихт. Той отбеляза, че има „огромен дефицит, който това правителство трябва да навакса”.

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Редактор: Цветина Петрова