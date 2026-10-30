Всеки, който поне малко познава Илияна Йотова, трябва да знае, че ако тя бъде избрана за президент, премиерът Радев ще има известни проблеми. Това заяви деканът на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” проф. Даниел Вълчев в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„Няма съмнение, че Йотова е по-подготвена от Гюров. В известна степен той е случаен кандидат, но по-важното е, че в неделя вотът ще покаже дали онези либерални идеи, които не се реализираха на парламентарните избори и имат слабо представителство, ще получат реванш”, смята той.

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В допълнение, проф. Вълчев каза, че ще се види дали правителството на „Прогресивна България” ще успее да реализира заложеното в програмата си и ще има ли проблеми с президентската институция.

Юристът коментира правомощието на вицепрезидента за помилванията. Той обясни, че помилването е един институт, който идва от времето на монархическата институция и става в случаите, когато има много тежки социални причини и медицински причини.

„Да се твърди, че бюджетът е противоконституционен е глупаво. Законът за бюджета има около 115 члена и още 50 параграфа от преходните и заключителните разпоредби. Ако ги разделим на алинеи и точки, самостоятелните разпоредби са над 400. Няколко от тях бяха обявени за противоконституционни”, обясни той случаят с бюджетът за 2026-а, който влезе в Конституционния съд.

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Редактор: Никола Тунев