Когато денят съвсем окъсее и температурите никак не са ласкателни, топлите боти и ботуши заемат главна роля в стила и комфорта ни. Дамските модели за есента и зимата, за радост, са изобилни, носят ни топлина и уют, но и лесно преливат в съчетания с дънки, поли, панталони и дори по-елегатни комбинации. Ако обмисляш нов любим чифт за есента и зимата, обърни внимание не само на силуета, но и на удобството при дълги часове носене, издръжливост на дъжд, сняг и ниски температури. И разбира се – пасват ли на динамиката на ежедневието ти.

Как да избереш боти и ботуши, които реално ще носиш (много)

Първото правило при избор на зимни обувки е да поставим качеството и комфорта на челно място. Отличният чифт от Fashion Days трябва да се усеща удобен от първо обуване, без да притиска пръстите и да ни излага на опасност от мазоли и рани. Обърни внимание и на широчината на модела, по-тесните силуети може и да изглеждат безспорно елегантно, но ако структурата на стъпалото ти изисква по-свободен модел, не се колебай да го избереш. Качествените материали, като кожа и набук, в комбинация със стабилна гумена основа, не само поддържат комфорта, но и превръщат обувката в трайна инвестиция, която устоява на времето.

Втората отправна точка е да обмислиш колко активно и къде ще ги носиш. Ако се оглеждаш за модел за работа и дневни разходки в града, ботите над глезена с нисък ток или равна подметка са по-удачният избор. Лесно ще ги съчетаваш с офис облекло, дънки и поли със средна дължина. За студените и по-влажни дни, по-практични са високите ботуши около коляното, за да те предпазват от вятър и вода. Особено ако те очакват дълги разстояния и градски транспорт. По-масивната и стабилна подметка ти носи добро съпротивление срещу подхлъзване, хубаво е да не го подценяваме.

Последно, но не и по значение, избери детайлите, които превръщат една обувка в точната за теб. Дебелият ток винаги ще носи повече стабилност пред котешкия. Гумените и стабилни основи остават за предпочитане в зимни условия. Артистичността може да изразиш с акценти като метални катарами, декоративни шевове, каишки и по-нестандартни силуети. Ако гардеробът ти има по-класическа линия, Челси ботите в черно или кафяво са не само сигурен, но и много стилен избор, който може да ти служи с години.

Тенденции в дамските боти и ботуши за този сезон

През студените месеци е добре да запазиш баланса между практичност и персоналност. Един от отличимите трендове този сезон са белите ботуши и дамски боти които освежават и просветляват мрачното време. Белият чифт отлично се сработва с тъмен деним, сиви и черни палта, но с лекота прелива и в комбинации с бежово и землисти тонове – един ярък акцент в по-минорните месеци. Ако се притесняваш за поддръжката – заложи на устойчива кожа и се откажи от набука и велура.

Каубойските боти и ботуши остават супер тренди, откриваме ги не само в класически цветове, но и в неочаквани принтове и комбинации. Тези модели са изключително благодатни на съчетания – с дънки, дълги поли и дори с по-формални панталони като уау акцент. За по-смели визии, леопардовият принт и змийските краски също са актуална опция и чудесна алтернатива на по-баналните и очаквани животински принт вариации. Съветът ни е да запазиш баланса с по-семпло облекло, за да изпъкнат.

Меките и пухкави детайли също са в тренда за студените месеци – както във вътрешността, така и в декорациите. Те не само изглеждат уютно, но и ни предпазват от студа, което ги превръща в ценно допълнение. За вечерните часове, съчетани с мини поли, плътни клинове и слим силуети дънки, препоръчваме модели над колято или над средата на прасеца – за повече драматизъм, но и за защита от капризното време.

Как да съчетаем ботите и ботушите в ежедневието

Едно от безспорните предимства на ботите е изобилието от възможности за съчетаване в какви ли не аутфити. Класическата комбинация с кожено яке, семпли дънки и черни боти със заострен връх и умерен ток, е идеална и за работни срещи, и за среща с приятели, и дори за вечерните часове. По-различно настроение носи смяната на класическото яке с добре структуриран блейзър в комбинация с интересен пуловер или цветна риза под него.

За по-женствена, но необикновена визия, заложи на тренч, плетива и плисирана мини пола, съчетана с боти в каубойски вайб. Такъв фит работи отлично през деня, а с цветни или дантелени чорапогащници лесно преминава и в парти режим за вечерта. Ако спортните нотки са твоята сила, пухеното яке с широк панталон и ботите със стабилна основа в по-нестандартен силует ти носят точната доза комфорт и характер в стила.

За офиса и по-формална обстановка, избери семпъл модел боти в черно, тъмнокафяво или бяло и ги съчетавай с прави и прибрани като кройка панталони. Дължината им трябва да покрива съвсем леко обувката и да не скрива дизайна ѝ. В по-мразовитите дни дългото палто и мекият вълнен шал имат мисия да ни пазят на топло, а ботите се превръщат в акцент и визитна картичка, която разкрива стила ни. Независимо кой е твоят избор – Челси боти, каубойските силуети или нещо още по-екстравагантно, носи ги с отношение – като продължение на гардероба ти. И инвестирай в модели, които ще ти служат поредица от сезони.