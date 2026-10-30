Историите за призраци съществуват от векове, но интересът към тях не изчезва дори в епохата на науката и технологиите. Разказите за необясними явления, сенки в тъмното, странни звуци и срещи с починали хора продължават да предизвикват едновременно страх, любопитство и желание да разберем какво се крие отвъд познатото.

Една от причините тези истории да ни въздействат толкова силно е, че засягат едни от най-дълбоките човешки страхове и въпроси — какво се случва след смъртта, възможно ли е да съществува нещо отвъд видимия свят и могат ли хората да запазят връзка с онези, които са загубили. За някои разказите за призраци са начин да си представят, че смъртта не е окончателен край. За други те са предизвикателство към рационалното мислене и възможност да се докоснат до нещо, което не могат да си обяснят.

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През годините фотографията, киното и по-късно интернет дават нов живот на историите за призраци. Снимки, на които уж се появяват човешки силуети, видеозаписи със странни движения и разкази за необясними случки често се разпространяват като доказателства за съществуването на свръхестественото.

Историята обаче показва колко лесно подобни изображения могат да заблудят дори скептично настроени хора. През XIX век американският фотограф Уилям Мъмлър става известен със снимките си на живи хора, до които уж се появяват духовете на техни починали близки.

Най-ранният пример за снимка, за която се твърди, че е заснет духа на починал човек, е фотографията, публикувана през ноември 1862 г. във вестник Banner of Light, който е посветен на спиритизма. Автор на снимката е точно Мъмлър. А снимката представлява автопортрет, на който Мъмлър седи пред неутрален фон, а до него се вижда бледият бял силует на жена. Той твърдял, че това е неговата братовчедка, починала около 12 години по-рано.

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Фотографията на духовете била популярна спиритуална практика в края на XIX и началото на XX век. Фотографите използвали мистериозни техники или тайни смеси от химикали за проявяване, за да създават изображения, на които живите им клиенти се появявали заедно с духовете на свои починали близки. Най-известният пример за такава снимка е направената отново от Мъмлър през 1872 г. На нея е изобразена Мери Тод Линкълн заедно с духа на покойния ѝ съпруг — убития президент на САЩ Ейбрахам Линкълн.

Mary Todd Lincoln with the "ghost" of her husband, in an image taken by spirit photographer William H. Mumler, though Mumler's photos are now known to be hoaxes https://t.co/qwqtdEFVUb — History Calendar (@HistoryCalendar) September 29, 2026

Въпреки популярността си този феномен предизвиквал сериозни спорове още от самото начало. През 1869 г. самият Мъмлър бил изправен на съд по обвинение в измама. Експерти по фотография предложили девет метода, чрез които можели да бъдат получени идентични изображения. Никой от тях обаче не успял да докаже със сигурност кой от тези методи използвал Мъмлър и затова съдията прекратил делото. Това станало въпреки съобщенията, че Мъмлър бил заловен да прониква в домовете на свои клиенти, за да краде снимки на техни починали близки, които да използва като образци. Имало и случаи, в които „духът“ на снимката бил разпознат като местна актриса, позирала за него в миналото.

Сред критиците на работата на Мъмлер е П. Т. Барнъм, който твърди, че Мъмлер се възползва от хора, чиято преценка е помрачена от скръб.

Финиъс Тейлър Барнъм e шоумен, бизнесмен и политик, прочут с необичайните си представления, сензационната реклама и умението си да привлича публика. Той е сред най-влиятелните фигури в историята на американските развлечения през XIX век. Барнъм разбира, че хората са привлечени от необичайното, загадъчното и невероятното. Той умело използва това, за да продава билети и да превръща дори съмнителни истории в популярни атракции. Филмът "Най-великият шоумен" с участието на Хю Джакман е базиран на неговата история.

Самият Барнъм наема друг фотограф, за да изфабрикува негова снимка с „призрака“ на Ейбрахам Линкълн. Тази снимка била представена като доказателство на процеса срещу Мъмлър за измама, за да се покаже колко лесно е да се фалшифицират снимки на духове.

Днес се смята, че тези снимки са резултат от различни фотографски трикове. Сред тях е т.нар. многократна експозиция, при която една фотографска плака се експонира два пъти и едното изображение се наслагва върху другото. Друг трик е илюзии с техниката „Призракът на Пепър“ (Pepper’s ghost), при която стъклен панел отразява полупрозрачно изображение върху обекта пред камерата. Друг вариант е ръчно рисуване на изображения върху фотографската плака по време на проявяването ѝ.