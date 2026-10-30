Обстановката в София остава спокойна и нормална след падналите през нощта и тази сутрин валежи. На телефон 112 няма постъпили сигнали за сериозни инциденти и наводнения на територията на града.

През нощта екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са извършвали обходи на терен. От сутринта четири екипа продължават наблюдението на критични участъци и места с риск от събиране на вода.

Студ и дъжд в началото на ноември

Аварийните екипи на Столичната община работят по два сигнала за завирявания, съобщиха за NOVA от институцията. Едното завиряване се е получило на бул. „Никола Мушанов“ и вече се е оттекло. Другото е в подмостовото пространство на ул. „Бесарабия“, където екипи работят по отпушване на шахта.

Движението на градския транспорт остава нормално за делничен ден. В отделни участъци са се образували задръствания, основно на места без светофари.

Дъжд, вятър и облаци в следващите дни

Екипите на Столичната община остават в готовност за реакция при необходимост и продължават да следят обстановката. Призовават гражданите да бъдат внимателни, а шофьорите да се движат със съобразена скорост и да спазват по-голяма дистанция. Пешеходците да бъдат особено внимателни при пресичане и да използват обозначените пешеходни пътеки. Да не се паркира под дървета и в близост до речни корита и други места с риск от събиране на вода.