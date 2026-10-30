Руското независимо издание „Новая газета“ обяви, че прекратява дейността си под натиска на властите. В началото на септември вестникът беше обявен за „чуждестранен агент“.

„Новая газета“ беше унищожена. На 9 ноември ще угасим светлините в нашия дом, където сме живели 30 години. Ще изключим сървърите и ще си тръгнем“, се посочва в изявление, публикувано на сайта на изданието на руски и английски език.

Русия включи в списъка си с "чуждестранни агенти" независимия новинарски сайт "Медиазона"

Закрит ще бъде и музеят на убитата журналистка Анна Политковска в бившия ѝ кабинет.

Основана през 1993 г., „Новая газета“ беше една от малкото останали независими медии в Русия, известна с разследванията си за корупцията и с критичното си отразяване на политиката на страната.

Редактор: Никола Тунев