От фестивали на тиквата до родното място на граф Дракула – някои градове в Европа сякаш са създадени за Хелоуин. Такива дестинации са изключително подходящи, за да преживее човек вълнението, свързано с най-зловещия празник. Католическият Вси Светии е повод за децата и младежите да станат част от митовете, легендите, страшните истории, независимо от това каква вяра изповядват. Повод за усмивки, лакомства... или пакост.

Хелоуин се свързва предимно със САЩ, но се смята, че е възможно традицията да е тръгнала точно от Европа. А и Старият континент предлага на празнуващите безброй готически замъци, които пазят своите истории за призраци.

Йорк – градът на средновековната история и призрачните легенди

Кои обаче са едни от най-страховити дестинации в Европа?

1. Йорк, Англия

Този средновековен град предлага повече от достатъчно призраци, за да запълни цял уикенд. Организирана от York Ghost Merchants (магазин за скулптури на призраци, който твърди, че е свързан с мистична легенда на векове) Седмицата на призраците (Ghost Week) се провежда всяка година из целия град. Програмата предлага събития за всеки вкус - от търсене на миниатюрни призраци до готически танци.

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Самият град също има дълга история на срещи с призраци – в стар женски затвор и в кръчма, за която се твърди, че е обитавана от духове. Разходете се из средновековните улици с екскурзовод, за да научите повече – а може би и сами да срещнете призрак.

Хелоуин - нощта, в която духовете оживяват, а тиквите светят

Оглеждайте се за призраци от телена мрежа из целия град. Те са част от ежегодната художествена инсталация Ghosts in the Garden („Призраци в градината“).

My favourite photos of this year's Ghosts in the Gardens in York (2/8) https://t.co/5xbymtqdvn — Philip Lickley (@philiplickley) October 24, 2026

2. Дъблин, Ирландия

Ирландската столица има зловеща история, която си заслужава да бъде разказана. Там се намират най-голямото гробище в Ирландия и затвор, превърнат в музей, а историите за смъртта се крият на всеки ъгъл.

В гробището Гласневин са погребани над 1,5 милиона души, сред които Даниъл О'Конъл – лидер от XIX век, известен като Освободителя, и Артър Грифит – основателят на политическата партия „Шин Фейн“.

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Затворът „Килмейнъм“ също пази страховити истории. Историята му е белязана от екзекуции и разкази за призраци.

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Най-популярните замъци, обитавани от духове (ГАЛЕРИЯ)

Замъкът Малахайд в Дъблин, за който се твърди, че е обитаван от поне пет призрака, може да бъде посещаван безплатно през цялата година, но само градините са достъпни безплатно.

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3. Трансилвания, Румъния

Родното място на граф Дракула няма как да не попадне в тази класация. Замъкът Бран, често смятан за крепостта на самия Дракула, се издига върху скалисти възвишения, напомнящи описанията в романа на Брам Стокър.

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В подземните етажи има помещения за изтезания и колекция от древни смъртоносни предмети. През октомври замъкът се превръща в мрачна и въздействаща изложба, посветена на градските легенди и вампирските предания.

Истинското вдъхновение за образа на Дракула – Влад Цепеш – е живял в близката крепост Поенари. Историята му на жесток владетел е разказана зад стените на крепостта, датираща от XIV век.

Физика на призраците: Съществуват ли наистина духовете

Ако искате да се доближите до опасността, включете се в обиколка за наблюдение на мечки в близките гори, където можете да видите тези симпатични, но смъртоносни животни.

4. Залцбург, Австрия

Градът, станал известен като декор на „Звукът на музиката“, разкрива по-мрачната си страна в някои от по-тихите си сгради.

Замъкът Моосхам е мястото на жестоките процеси срещу обвинените в магьосничество, известни като процесите срещу Зауберерякъл. Между 1675 и 1690 г. те водят до смъртта на 139 души. Якъл Магьосника – младо местно момче, за което се твърди, че сключило сделка със Сатаната – се превръща в герой на местния фолклор. Историята му се разказва в замъка.

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За още средновековни ужаси можете да се включите в нощна обиколка с фенерче из крепостта Хоензалцбург, където според легендите из коридорите броди призракът на Бялата дама.

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Нощната обиколка Dark History из Стария град със сигурност ще ви накара да се оглеждате през рамо.

5. Сугарамурди, Испания

Известно като Селото на вещиците, това планинско селище в сърцето на Баската област има история, която може да ви накара да настръхнете.

Според легендите преди стотици години в пещерата Сугарамурди се събирали akelarres – вещерски сборища, за да се покланят на дявола.

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Ритуалите се провеждали край потока Инфернуко Ерека, чието име означава „Адски поток“. Дори без митологията пещерата е впечатляваща гледка. Стените ѝ се издигат на 12 метра височина, а водата в продължение на векове е издълбавала две издигнати галерии. На стената на пещерата има плоча в памет на хората, убити по време на процесите срещу вещици през 1610 г. Историята им е разказана и в близкия Музей на вещиците.

6. Прага, Чехия

На пръв поглед Прага прилича на коледна приказка, но ако се вгледате по-внимателно, ще откриете мрачни подробности.

Посетете Speculum Alchemiae – стара лаборатория на алхимик, проявявал интерес към окултното. Друг вариант е да наблюдавате Шествието на апостолите на Пражкия астрономически часовник – механично представление, при което апостолите и самата Смърт отбелязват настъпването на всеки час.

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Дори базиликата „Св. Яков“ крие зловеща тайна – истински разлагащ се крайник на около 400 години, за който се твърди, че служи като предупреждение срещу кражбите от църквата.

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Освен това клубният живот в Прага е оживен и достига своя връх около Хелоуин.

7. Единбург, Шотландия

Сякаш високите замъци и криволичещите улици на Единбург са създадени специално за есента.

Разходката из разположения на хълм Единбургски замък през нощта или търсенето на имената, вдъхновили книгите за Хари Потър, в гробището Грейфрайърс създават достатъчно мистична атмосфера.

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Но ако искате най-подходящото за Хелоуин преживяване, посетете Фестивала на огъня „Самхейн“ (Samhuinn Fire Festival). Тази древна келтска традиция включва огнено противопоставяне между Краля на лятото и Краля на зимата, съпроводено от барабани и огнени изпълнения. Фестивалът отдава почит на бурния преходен сезон на есента.

Докато сте в Шотландия, посетете и GlasGLOW – ежегодно светлинно шоу, по време на което Ботаническите градини в Глазгоу оживяват със зловещи светлинни инсталации.

8. Париж, Франция

Градът на любовта има и друга, далеч не толкова романтична репутация. Под улиците на Париж се простират катакомбите – подземна костница, в която се съхраняват останките на над един милион неидентифицирани човешки тела.Това е най-голямата костница в света, а стените ѝ са изградени от човешки кости и черепи.

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Ако преживяването ви се струва прекалено страховито, можете да посетите и гробището „Пер Лашез“, известно като Града на мъртвите. То е сред най-посещаваните гробища в света и в него се намират гробовете на Оскар Уайлд, Джим Морисън и Фредерик Шопен.

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Гледайте страховит филм в Grand Rex – кино в стил ар деко от 30-те години на XX век, което през октомври прожектира класически филми за Хелоуин.

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9. Лудвигсбург, Германия

В това малко градче се провежда най-големият фестивал на тиквата в света. Всяка година Фестивалът в Лудвигсбург представя 450 000 тикви в градините на бароков дворец. Темата на изложбата се променя всяка година, а програмата включва скулптури от тикви, декоративни композиции, храни и, разбира се, огромно количество тикви.

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Проверете колко от този плод можете да изядете само за едно посещение. Не пропускайте да опитате Maultaschen – местен специалитет, наподобяващ равиоли.

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И така, днес Европа предлага безброй места, в които историята, легендите и мистичната атмосфера превръщат Хелоуин в специално преживяване. От средновековните замъци и старинните гробища до пещерите, свързвани с вещици, и легендите за вампири – континентът пази истории, които оживяват особено силно в края на октомври. А за някои градове празникът е и повод за фестивали, тематични обиколки и впечатляващи украси, които привличат посетители от цял свят.

Редактор: Цветина Петрова