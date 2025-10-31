Вечерта на 31 октомври милиони хора по света обличат костюми на духове, вещици и чудовища, изрязват усмихнати лица в тикви и тръгват от врата на врата с познатата реплика „Trick or treat?“ („Пакост или почерпка?“). Това е Хелоуин – празник с над 2000 години история, който съчетава езически вярвания, християнски традиции и съвременна поп култура.

От келтите до днешния Хелоуин

Празникът произлиза от древния келтски фестивал Самхайн, с който хората отбелязвали края на лятото и началото на „тъмната половина“ на годината. Вярвало се, че в нощта на 31 октомври духовете на мъртвите се връщат на земята. За да ги прогонят, келтите палели огромни огньове и носели маски от животински кожи.

По-късно католическата църква включва празника в календара като Вси Светии (All Hallows’ Eve) – откъдето идва и съвременното му име Halloween.

Костюми, лакомства и тикви

Традицията с костюмите се заражда още в Средновековието, когато хората обикаляли по домовете, облечени като светци или духове, и получавали храна в замяна на молитви за душите на починалите. Днес идеята е далеч по-весела – от класически вещици до супергерои и филмови чудовища.

А тиквите? Те идват от ирландската легенда за Джак О’Лентърн – хитър ковач, който измамил дявола и бил обречен да скита между световете, носейки само фенер, направен от издълбана ряпа. Когато легендата стига до Америка, ряпата е заменена с тиква – по-голяма, по-ярка и далеч по-ефектна.

Какво не знаем за празника

► Най-популярният костюм през последните години в САЩ е на вещица, следван от вампир и скелет.

► Американците харчат над 10 милиарда долара годишно за украса, костюми и лакомства.

► В някои страни като Мексико празникът се преплита с Деня на мъртвите (Día de los Muertos) – цветен и весел празник, отдаващ почит на починалите.

► В България интересът към Хелоуин расте всяка година – най-вече сред децата и учениците, за които празникът е повод за маскарад и тематични партита.

Хелоуин у нас - между тиквите и сурвакарите

Макар и сравнително нов у нас, Хелоуин вече има своето място в българския календар. В училища, заведения и търговски центрове се организират тематични партита, конкурси за костюми и украси.

Някои етнолози виждат прилика между Хелоуин и старите български обичаи като Сурва или Кукери, които също имат за цел да прогонват злите сили.

Днес Хелоуин е далеч повече от празник на страха – той е празник на въображението. Независимо дали ще го отбележите с маска, филм на ужасите, или просто с тиква на балкона, това е нощта, в която реалността и фантазията се срещат... с усмивка.

