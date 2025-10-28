Изображението е генерирано с ChatGPT
Полемиката на тема "Хелоуин срещу будители" тази година започна след като кметът на град Елин Пелин Ивайло Симеонов забрани отбелязването на келтския празник
Полемиката на тема "Хелоуин срещу будители" тази година започна след като кметът на град Елин Пелин Ивайло Симеонов забрани отбелязването на келтския празник в детски градини и училища в града. Кметът Симеонов обясни в предаването "Денят на живо", че в "българската номенклатура на празниците няма Хелоуин". Той отказа да признае сблъсък на два празника, защото, по неговите думи, празникът е само един - Денят на народните будители.
Симеонов подчерта, че фокусът трябва да се поставя върху българското и българщината, но призна, че децата са ориентирани към шареното, но според него това засенчва един от най-българските празници. Кметът напомни, че са единственият град кръстен на писател и ще проведат факелно шествие на първи ноември.
Кметът на Елин Пелин забрани празнуването на "Хелоуин"
В студиото на "Денят на живо" историкът проф. Христо Матанов отбеляза, че честването на Деня на народните будители е започнло през 1922 г. - "по време на режима на БЗНС" и припомни, че у нас се е отбелязвал празникът на Вси светии - отново с тиквени фенери.
Историкът е на мнение, че ако има противопоставяне на празниците, то би трябвало да е на религиозна основа, а Денят на будителите няма общо с религията. Проф. Матанов отбеляза, че напоследък се връща и интересът към кукерите. Той беше напълно категоричен, че забраненото е по-сладко, а забраната е лесно действие, което не дава никакъв резултат. Според него и обясненията са закъснели, защото е трябвало да се случат, когато е бил преходът към демокрация у нас.Редактор: Емил Йорданов
