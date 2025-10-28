Полемиката на тема "Хелоуин срещу будители" тази година започна след като кметът на град Елин Пелин Ивайло Симеонов забрани отбелязването на келтския празник в детски градини и училища в града. Кметът Симеонов обясни в предаването "Денят на живо", че в "българската номенклатура на празниците няма Хелоуин". Той отказа да признае сблъсък на два празника, защото, по неговите думи, празникът е само един - Денят на народните будители.

Симеонов подчерта, че фокусът трябва да се поставя върху българското и българщината, но призна, че децата са ориентирани към шареното, но според него това засенчва един от най-българските празници. Кметът напомни, че са единственият град кръстен на писател и ще проведат факелно шествие на първи ноември.

В студиото на "Денят на живо" историкът проф. Христо Матанов отбеляза, че честването на Деня на народните будители е започнло през 1922 г. - "по време на режима на БЗНС" и припомни, че у нас се е отбелязвал празникът на Вси светии - отново с тиквени фенери.

Историкът е на мнение, че ако има противопоставяне на празниците, то би трябвало да е на религиозна основа, а Денят на будителите няма общо с религията. Проф. Матанов отбеляза, че напоследък се връща и интересът към кукерите. Той беше напълно категоричен, че забраненото е по-сладко, а забраната е лесно действие, което не дава никакъв резултат. Според него и обясненията са закъснели, защото е трябвало да се случат, когато е бил преходът към демокрация у нас.

