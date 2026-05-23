Хиляди студенти и граждани от различни части на Сърбия се събраха в събота вечер в Белград за първия голям антиправителствен протест за годината. И въпреки че властите спряха железопътния транспорт в цялата страна, хора от различни градове се придвижиха до столицата. На фона на студентските протести поддръжниците на президента организираха свое събитие в подкрепа на Вучич.

Протестите в Сърбия срещу Вучич продължават

Недоволството в Сърбия след трагедията в Нови Сад, където на гарата се срути козирката и загинаха 16 души, продължава почти две години. Студентите настояват президентът Александър Вучич да подаде оставка, както и да се проведат предсрочни избори.

Снимка: БТА

Преди да пристигнат на основното място на провеждане на протеста на площад „Славия“, граждани и студенти се събираха на няколко места в Белград, а хора от други части на Сърбия пристигнаха организирано в столицата.

Гражданите, които първоначално се събраха на Площада на Републиката, се насочиха към основното място. Тази колона премина повече от 30 минути покрай сградите на Градското събрание и Президентството на Сърбия. В парка между тези две сгради беше разположен троен кордон от полицаи в екипировка за разпръскване на демонстрации, съобщи репортерът на агенция "Бета", цитиран от БГНЕС.

Снимка: БТА

Колоните от граждани се придвижваше по булевард „Крал Александър“ от Цветкова пияца към Юридическия факултет. По-рано събралите се в центъра на Земун се насочиха към града малко по-рано от планираното. Студентите и гражданите тръгнаха от Селскостопанския факултет, до кръговото кръстовище в Нови Белград и кръговото кръстовище в Ушче. След като преминаха моста "Бранко", те отидоха до Стопанския факултет и оттам всички се отправиха заедно към „Славия“, придружени от конвой.

Стотици граждани от Церак също вървяха към града. Група граждани от тази посока преминаха моста "Газела". Според репортери на вестник „Данасд“, от Пионирски парк (Чачиланда) се чува музика чак до църквата „Свети Марко“. Полицаи, формирани в кордон, охраняват това място, а десетки микробуси, превозили поддръжници на властта, са наредени зад Президентството. Пред парка е имало няколко леки инцидента между намиращите се в оградения парк и преминаващите по пътя си към студентския протест на площад „Славия“. В социалните мрежи има няколко записа на словесни и леки физически сблъсъци, по време на които полицията е разделила участниците, съобщава FoNet.

Александър Вучич блокира Сърбия, организира просръбско сборище в Северна Македония

По-рано в събота Пионерският парк беше посетен и от Углеша Мърдич, председателят на парламентарната комисия по правосъдие, който, както съобщава репортерът на N1, се е снимал със събралите се в парка, но не се е бавил. Депутатът Деян Булатович също е в оградената зона на Пионерския парк.

Депутатът от Сръбската прогресивна партия (СНС) Владимир Джуканович призова по-рано в социалната мрежа X всички, които подкрепят политиката на сръбския президент Александър Вучич, да „игнорират циркаджийските хора, които ще отидат днес на „Славия“.

Сръбският президент Александър Вучич демонстрира най-тежката форма на авторитарния си режим като спря всички влакове, водещи към Белград и затвори някои от основните пътища в Сърбия, коментират местни медии.

Снимка: БТА

Спирането на влаковете започна още в събота сутрин и има за цел максимално да затрудни студентския протест, който трябва да започне на централния площад в сръбската столица „Славия“ в 19.00 часа българско време. Това ще бъде една от първите прояви след няколко месеца затишие на демонстрациите срещу режима на Вучич, които избухнаха след падането на козирката на жп гарата в Нови Сад на 1 ноември 2024 г. Трагедията отне живота на 16 души.

Спирането на влаковете и до момента не е получило обяснение от националната железопътна компания „Сърбия воз“. На официалния сайт е качено кратко съобщение, че от 4:15 часа сутринта има спиране на влаковете в цялата железопътна мрежа на страната.

Снимка: БТА

В същото време Вучич организира в съседна РС Македония и по-точно в град Куманово митинг в собствена подкрепа. На него със сръбски лозунги, плакати, музика и знамена, няколкостотин души преминаха през центъра на града и скандираха в полза на Вучич. Официален организатор на този странен митинг-събор е сдружението „Мир, съгласие и стабилност“.

Според местните медии истинският организатор на това просръбско сборище в Куманово е вторият човек в правителството на РС Македония вицепремиерът Иван Стоилкович. Лидерът на македонската опозиция Венко Филипче преди два дни обяви, че Стоилкович е доказан сръбски агент и ежедневно предава информация на режима в Белград за случващото се в Скопие. Стоилкович открито се обявява в подкрепа на сръбския хегемонизъм, който днес е известен под името „Сръбски свят“. Той не крие връзките си както с режима на Вучич, така и с режима на Путин в Кремъл.

Редактор: Станимира Шикова