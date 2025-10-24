В рубриката си „Живей красиво“ Гергана Малкоданска показа, че Хелоуин не е нужно да бъде само шумен и страховит – може да бъде и елегантен, уютен и стилен. С характерния си усет към детайла, тя превърна празника в комбинация от креативност, домашен комфорт и семейно забавление.

„Хелоуин може да бъде всичко – страшен, шумен, забавен, но защо не и красив. Днес ще ви покажа как да направите празника у дома елегантен, уютен и стилен, без излишен кич и без да похарчите цяло състояние“, каза Малкоданска в началото на рубриката.

Страшно вкусно – идеи за тематична трапеза

Първата част от предаването беше посветена на храната, под надслов „Страшно вкусно“. Водещата демонстрира няколко лесни и ефектни идеи, които могат да се приготвят с продукти, налични във всеки дом.

„Хелоуин без нещо вкусно просто не е същият. А най-хубавото е, че можете да направите всичко с продукти, които вече имате вкъщи“, сподели тя.

Нейният фаворит беше пюре, оформено като малко духче, с маслини за очи и свеж босилек за акцент. След това Малкоданска показа как да се направят „гъбени черепчета“, като се издълбаят очи и уста с малък нож. След изпичане ефектът е „страшно“ вкусен и забавен за децата.

Следващото предложение – салата от краставици с мини черепчета, изрязани с нож – е едновременно лека, весела и подходяща за малките помощници в кухнята.

И накрая – бургер със собствен характер. „Очите са от бейби моцарела и маслини, а за език – тънко парче луканка, което леко се подава между питките.“

За завършек на трапезата Гергана предложи забавна идея за напитка: доматен сок, сервиран със спринцовки вместо сламки, което придава „страховита“ нотка на празника.

Декорация – магия от простички неща

В следващата част Малкоданска показа как да се създаде Хелоуинска атмосфера с минимални средства.

„Не е нужно да купувате скъпи украси. С малко въображение домът ви може да изглежда като сцена от филм – но с вкус“, каза тя.

Един от нейните хитри трикове включва рамки със снимки, върху които се поставят отпечатани страшни лица или черно-бели рисунки, леко размазани, за ефект на стари призрачни фотографии.

Белите чаршафи пък могат да се превърнат в духове или да се използват като покривки, създавайки усещане за „стара къща от филм“.

Ако нямате изкуствени паяжини, Малкоданска предлага да използвате обикновен памук, фиксиран с малко лепяща гума, за да стои стабилно.

Особено впечатление направи идеята за „летящи свещи“ – с помощта на корда и парченца лепяща гума свещите могат да бъдат окачени на тавана, за да изглеждат сякаш се носят във въздуха. „Ефектът е магически, а изработката – лесна“, отбеляза тя.

Прическа за малките духчета

Следващата идея беше насочена към децата. „Ако малките обичат да участват, направете им бърза Хелоуинска прическа“, предложи водещата.

Тя показа как с две кокчета, малки салфетки и конец може да се направят мини духчета върху косата. „Нарисувайте очички с черен маркер и готово – имате най-сладката прическа за празника“.

Игра за цялото семейство – лов на призрачни следи

Финалната част на рубриката беше посветена на семейното забавление. Гергана представи своя версия на играта „Съкровището“, адаптирана като „лов на призрачни следи“.

За целта се използват малки бележки със загадки, които водят участниците до следващата следа. Финалът разкрива „призрачния предмет“ – например маска, свещ или бяла кърпа – и завършва с лакомства за всички.

„Изгасете лампите, оставете само свещите, пуснете тиха музика и създайте мистична атмосфера. Ще видите колко смях и настроение носи това на децата“, посъветва Малкоданска.

