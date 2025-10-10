Снимка: iStock
Как с лесни и евтини трикове можем сами да създадем есенна топлина и уют
В рубриката си „Живей красиво“ Гергана Малкоданска показва как с няколко лесни идеи можем да създадем украса в дома си, която носи нашия личен почерк.
Всеки дом има своята атмосфера, но понякога само малка промяна в интериора може да освежи пространството и да го направи по-уютно. Оказва се, че не е нужно да влагаме много пари, за да преобразим дома си – достатъчно е да вложим малко фантазия.
Как да почистваме електрониката у дома, за да удължим живота ѝ
Малките и лесни „направи си сам” идеи не само придават характер на декорацията, но и спестяват пари.
► Метален свещник от гайки
Необходими са няколко гайки, бързосъхнещо лепило и свещ. Така имаме персонален индустриален детайл, който придава уют.
► Гирлянд от плодове
За целта ще ни трябват портокали и ябълки, нарязани на тънки шайби и изсушени във фурната. След като изстинат, те се нанизват на коноп или памучен конец.
Кои растения е опасно да отглеждаме у дома и кои са полезни (СНИМКИ)
► Поднос за дивана
Тази красота можем да измайсторим ръчно с помощта на дървена дъска, лепило и поднос.Освен красив, този аксесоар за дома е и много практичен.
► Картина
С помощта на платно, спрей и самозалепящи се гумени уплътнения можем да направим картина или сет от няколко, които по нищо да не отстъпват на рисуваните от художници.
► Стенен свещник
Него можем да направим с поднос, купа и двойнозалепящо тиксо.
Повече гледайте във видеото.
