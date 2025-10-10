В рубриката си „Живей красиво“ Гергана Малкоданска показва как с няколко лесни идеи можем да създадем украса в дома си, която носи нашия личен почерк.

Всеки дом има своята атмосфера, но понякога само малка промяна в интериора може да освежи пространството и да го направи по-уютно. Оказва се, че не е нужно да влагаме много пари, за да преобразим дома си – достатъчно е да вложим малко фантазия.

Малките и лесни „направи си сам” идеи не само придават характер на декорацията, но и спестяват пари.

► Метален свещник от гайки

Необходими са няколко гайки, бързосъхнещо лепило и свещ. Така имаме персонален индустриален детайл, който придава уют.

► Гирлянд от плодове

За целта ще ни трябват портокали и ябълки, нарязани на тънки шайби и изсушени във фурната. След като изстинат, те се нанизват на коноп или памучен конец.

► Поднос за дивана

Тази красота можем да измайсторим ръчно с помощта на дървена дъска, лепило и поднос.Освен красив, този аксесоар за дома е и много практичен.

► Картина

С помощта на платно, спрей и самозалепящи се гумени уплътнения можем да направим картина или сет от няколко, които по нищо да не отстъпват на рисуваните от художници.

► Стенен свещник

Него можем да направим с поднос, купа и двойнозалепящо тиксо.

Повече гледайте във видеото.