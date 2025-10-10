Смартфоните, лаптопите, слушалките и други електронни устройства са от съществено значение за работата и забавлението в ежедневието ни. Но цялото това време, прекарано в писане, превъртане или слушане, също така означава, че нашите устройства постепенно натрупват мръсотия, която трябва да се почисти.

Може да не се замисляте много за почистването на устройствата си, но има причини, поради които трябва, казва Logitech, производител на клавиатури, уеб камери и друга компютърна периферия.

„Редовното почистване и правилната поддръжка не само поддържат вашите устройства да изглеждат безупречно и ви носят точки за хигиена, но и им помагат да работят по-добре и да издържат по-дълго“, казва компанията. „В случай на устройства като слушалки, натрупаните бактерии могат дори да причинят здравословни проблеми или дискомфорт.“

Ето някои насоки за почистване на вашите технологии:

Първи стъпки

Винаги проверявайте дали производителят има някакви специфични указания за почистване. Подгответе си основно оборудване и материали за почистване, които трябва да включват мека кърпа за почистване без власинки, като например микрофибърна кърпа; памучни тампони; четка с мек косъм: четка за зъби, четка за рисуване или четка за грим; сгъстен въздух и изопропилов алкохол.

Снимка: iStock

Изопропиловият алкохол е нетоксичен почистващ разтворител, който е антисептичен и антибактериален. Той е популярен за почистване на електроника, защото не оставя следи и изсъхва бързо. Но може да носите ръкавици, за да избегнете дразнене на кожата. Капнете малко от него върху кърпа, вместо да го изливате директно върху устройството си. Също така, обърнете внимание на някои от по-специфичните предупреждения по-долу.

Мозъкът гние, ако се вторачвате в смартфона веднага след събуждане

Водата и мекият сапун могат да бъдат полезни за почистване на замърсени повърхности, но изопропиловият алкохол се препоръчва за почистване на вътрешността на устройството, каза Алекс Диас-Кокайсл, старши технически писател в компанията за ремонт на електроника iFixit.

Независимо от устройството, което почиствате, първо го изключете от контакта или захранването. Отстранете всички кутии, щепсели, капаци и аксесоари.

Компютри и лаптопи

Когато използвате компютър, клавиатурата и мишката са частите, които се докосват най-често и следователно се нуждаят от най-често почистване. И всички тези кухини между клавишите на клавиатурата със сигурност ще се задръстят с боклуци.

Снимка: iStock

За да премахнете всякакви ронливи отпадъци, официалното ръководство за почистване на iFixit препоръчва използването на сгъстен въздух. Пуснете спрея напред-назад по клавишите, за да издухате всички частици. Ако е възможно, дръжте клавиатурата обърната за да падне боклука.

Ако нямате сгъстен въздух, Logitech предлага да използвате сешоар на настройка за студен въздух. Някои потребители на социалните медии препоръчват и ръчна помпа за балони.

След това навлажнете кърпа за почистване с вода и внимателно избършете клавиатурата и мишката.

Logitech казва, че можете да използвате и медицински спирт, но препоръчва първо да го тествате на незабележимо място, за да се уверите, че не причинява обезцветяване или не изтърква буквите от клавишите.

За екрани на лаптопи или външни монитори използвайте суха микрофибърна кърпа, за да избършете внимателно петна от пръстови отпечатъци.

Ако има по-упорити петна – като петна от храна или пръски от кихане – навлажнете кърпата с дестилирана вода или 50/50 разтвор от дестилирана вода и оцет.

Производителят на компютри Lenovo казва, че „киселинността на оцета може да помогне за разграждането на мазнините и пръстовите отпечатъци“. Избягвайте използването на домакински почистващи препарати за стъкло, които могат да съдържат амоняк, който може да повреди екрана. Същото важи и за хартиените кърпи, които могат да надраскат екрана. HP също предупреждава да не се използва медицински спирт.

AirPods и слушалки

Много хора слушат музика или подкасти през слушалките си, но това също означава, че те не се нуждаят от редовно почистване, за да се премахне ушна кал, естествени кожни мазнини или други мръсни натрупвания.

Ако слушалките имат силиконови накрайници, отстранете ги. Процедурите за почистване варират в зависимост от марката и модела. Logitech и Bose препоръчват използването на сапунена вода. Но Sony предупреждава да не се използва вода или мокри кърпички, тъй като те могат да ускорят износването и вместо това съветва използването на суха кърпа.

Снимка: iStock

Използвайте памучен тампон, за да избършете накрайниците на слушалките.

Собствениците на Apple AirPods трябва да следват много по-сложна процедура за почистване на мрежичката. Ще ви трябват детска четка за зъби, две малки чаши, кухненска хартия, дестилирана вода, както и мицеларна вода – обикновено използвана за почистване на лице.

Изсипете малко мицеларна вода в чаша, потопете четката за зъби, изчеткайте различните мрежести части на AirPods и след това ги подсушете с хартията. Повторете два пъти. След това повторете тази процедура, но с дестилирана вода, за да изплакнете мицеларната вода.

Накрая, оставете AirPods да изсъхнат поне два часа.

За да почистите останалата част от корпуса на AirPods, използвайте влажна кърпа. И не забравяйте за калъфа за зареждане. Apple препоръчва да изчеткате всички замърсявания и след това да ги избършете със суха кърпа. Ако е необходимо, навлажнете я с изопропилов алкохол.

А какво ще кажете за слушалките върху ушите? Bose казва, че трябва да ги избърсвате поне веднъж седмично, особено след тренировка, за да премахнете всички замърсявания и бактерии, скрити в ъглите и пукнатините. Извадете подложките и използвайте кърпа, навлажнена със сапунена вода, за да ги почистите.

Смартфони

Apple е публикувала специфични инструкции на уебсайта си за почистване на различни модели iPhone. Samsung е публикувала подобни насоки за своята линия Galaxy.

Снимка: iStock

И двете компании съветват да използвате мека кърпа без власинки, като например кърпа за почистване на лещи, за да избършете внимателно външната страна на телефона. Apple предупреждава да не използвате почистващи продукти, които биха могли да ерозират маслоотблъскващото покритие, с което се предлагат повечето iPhone-и.

И двете компании казват, че е добре да се използват дезинфектанти като спирт за нежно почистване на външната част, но избягвайте белина или водороден прекис.

Редактор: Емил Йорданов