Тялото на 61-годишната българка Олга Василиева, която беше в неизвестност от 23 октомври в Кипър, е открито в кладенец в района на Саитас, област Лимасол. 43-годишният сириец, задържан по случая, е признал пред разследващите, че я е убил, и е посочил мястото, където е изхвърлил тялото ѝ, пише "24 часа" .

Българка изчезна безследно в Кипър, задържаха мъж, с когото имала връзка

Олга Василиева изчезнала от дома си в квартал "Меса Гитония" в Лимасол на 23 октомври. Сигнал за изчезването ѝ е подаден на 28 октомври от нейна близка. Първоначално полицията започнала издирване, но събраните свидетелски показания и видеозаписи насочили разследването към подозрения за отвличане и умишлено убийство.

Заподозреният беше задържан на 30 октомври на летището в Ларнака, докато се е подготвял да напусне острова. Според кипърски медии двамата с Василиева са поддържали лични отношения. Разследващите проверяват и възможен финансов мотив. По данни на кипърски издания мъжът е признал, че се е опитал да измами Василиева за сума между 15 000 и 20 000 евро, като ѝ предоставил фалшиво бижу с подправен сертификат. Съдът в Лимасол е постановил задържането му за шест дни. На мястото, където е открито тялото, е изпратен съдебен лекар.

Разследващите проверяват запис от охранителна камера, на който се вижда автомобил, влизащ на заден ход в имот. Впоследствие багажникът му е отворен и в него е поставен неустановен предмет. Полицията проверява и информация, че задържаният е закупил самолетни билети на 29 октомври.

Докато кипърската обществена медия RIK събщават за българския произход на Василиева, други кипърски медии пишат, че е рускиня с кипърски паспорт.

Редактор: Ралица Атанасова