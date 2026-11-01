Българите в Япония са сред първите, които започнаха да гласуват. Точно в 07:00 часа местно време врати отвори секцията в Осака. Тя е разположена до международното летище „Кансай”. Избирателите могат да се ориентират по указателните табели на български.

Сред първите гласували там са били двойка младоженци, разказа Снежи Накатани, член на секционната избирателна комисия.

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Редактор: Ина Григорова