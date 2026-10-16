„Тесла“ представи новия си електрически спортен автомобил "Роудстър", който може дори да се издига във въздуха.

На зрелищна демонстрация в Тексас колата се движеше с главата надолу по рампа, завъртя се във въздуха и се приземи успешно. Това стана възможно благодарение на технология, разработена съвместно с космическата компания SpaceX. По думите на милиардера Илон Мъск автомобилът ускорява от нула до близо 100 километра в час за по-малко от секунда.

Илон Мъск е първият трилионер в света

Производството трябва да започне през 2028 година – с осем години закъснение. Все още не е ясно дали необичайните му възможности ще бъдат разрешени по обществените пътища.

Редактор: Дарина Методиева