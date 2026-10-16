Огромен пожар обхвана хълмист район край калифорнийския град Малибу и принуди властите да разпоредят евакуация на местни жители. Силните ветрове и ниската влажност създават предпоставки за бързо разрастване на огъня.

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Пламъците са забелязани за първи път около 17:00 часа местно време в четвъртък в местност северно от Малибу. Пожарът, получил името „Брайсън“, бързо обхванал значителна площ. По данни на Калифорнийския департамент по горско стопанство и противопожарна защита само за час и половина засегнатата територия е достигнала приблизително 41 хектара.

Голям горски пожар край Лос Анджелис принуди хиляди да се евакуират (ВИДЕО)

Footage from KTLA of a firefighting helicopter dropping water on the huge flames of the #BrysonFire north of Malibu, California. In 2 hours it has burned 101.5 acres and continues to spread, prompting evacuations. #CAwx https://t.co/gUuUPkJzGD — Collin Gross (@CollinGrossWx) October 16, 2026

Заради непосредствената опасност противопожарните служби на окръг Лос Анджелис са наредили задължителна евакуация в района на Енсинал Каньон. Жителите на съседните местности също са предупредени да бъдат в готовност да напуснат домовете си, ако огънят продължи да напредва.

Обстановката се усложнява от неблагоприятните метеорологични условия. Националната метеорологична служба на САЩ е обявила най-високата степен на предупреждение за пожарна опасност - червен флаг, която ще остане в сила до събота вечерта. Прогнозите предвиждат североизточни и източни ветрове със скорост между 32 и 65 км/ч. На места поривите може да достигнат скорост от 110 км/ч, което значително затруднява овладяването на пламъците и увеличава риска от възникване на нови огнища.

Евакуация в Малибу заради тежка ерозия и риск за десетки домове край океана

„Следвайте указанията на пожарните служби и органите на реда. Ако можете да го направите безопасно, проверете дали съседите ви нямат нужда от помощ. Ако се чувствате застрашени, не чакайте официално предупреждение, за да напуснете района“, се посочва в спешното съобщение на властите в окръг Лос Анджелис.

Новият пожар избухва на около 32 км западно от района, засегнат от опустошителния пожар „Палисейдс“ през 2025 г. Тогава пламъците, заедно с пожара „Итън“, унищожиха обширни територии в района на Лос Анджелис, наложиха масови евакуации и отнеха живота на общо 31 души.

Редактор: Цветина Петкова