Варна се готви за нова порция проливни дъждове след сериозните наводнения, които засегнаха града в понеделник. Под вода останаха улици и подлези, имаше закъсали автомобили, паднали дървета и евакуирани хора. За вторник е обявен червен код за опасни валежи, като най-интензивните дъждове се очакват в следобедните часове.

Едно от засегнатите места е районът на Зеленчуковата борса, където водата е причинила сериозни затруднения на работещите и посетителите. Към момента водата се е оттекла, но хората продължават да разчистват района и се подготвят за възможни нови наводнения. „Беше нещо кошмарно, нещо страшно! Отвсякъде плуваха зеленчуци, имаше закъсали коли, закъсали бусове. Нещо страшно!“, разказа Ирена Филипова, която работи в близък търговски обект.

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По думите ѝ дори магазинът, който се намира на малко по-високо място, също е бил наводнен. След пороя хората започнали да почистват и да търсят помощ. „Затворихме обектите. Започнахме да звъним на 112. Опитвахме се да отпушваме шахтите, но нямаше абсолютно никакъв резултат“, разказа Филипова. Тя заяви, че въпреки подадените сигнали на място не са пристигнали екипи да помогнат. Във вторник работещите в района отново са на работните си места и разчистват, въпреки прогнозите за нови обилни валежи.

Според информацията на общината една от причините за наводненията са задръстените с есенни листа шахти. Натрупаните отпадъци и растителност затрудняват оттичането на водата и увеличават риска от локални наводнения при интензивни валежи. Притесненията на работещите в района на Зеленчуковата борса са, че ако не бъде почистено своевременно, новите дъждове могат отново да запушат шахтите и да предизвикат сериозни проблеми.

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Междувременно ситуацията във Варна породи напрежение и сред родителите на учениците заради късното решение за организацията на обучителния процес в града. В понеделник вечерта кметът Благомир Коцев съобщи във Facebook, че очаква становището на Министерството на образованието и науката, след като вече беше обявил деня за неучебен. В крайна сметка от МОН беше взето решение учениците да не провеждат учебни занятия. Решението беше съобщено около 21:30 часа, което предизвика недоволство сред част от родителите заради късния час на оповестяването му.

Варна остава в готовност за новите валежи, а основното притеснение е дали инфраструктурата ще успее да поеме очакваните количества дъжд и дали ще бъдат избегнати повторения на ситуацията от понеделник.

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