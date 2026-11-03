Мъж загина при сблъсък на два малки хеликоптера, опитващи се да кацнат в района на връх Еверест в Непал, съобщи местната полиция. Подобни летателни апарати се използват често в хималайската страна за превоз на туристи, алпинисти и провизии, но също и за провеждане на спасителни операции.

Защо спасителните операции в Хималаите са толкова трудни

Въпреки това трудният терен и бързо променящата се метеорологична обстановка могат да направят тези полети особено опасни. „Чужденец загина на място, а друго лице е откарано в болница“, каза Набин Раджа Будхатоки, който е началник на полицията в окръг Солукхумбу в източната част на Непал.

Хиляди алпинисти и други туристи пристигат всяка година в Непал, където се намират осем от 14-те най-високи планински върхове на планетата.

Редактор: Станимира Шикова