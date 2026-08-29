Снимка: БТА
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Според Петя Колчева природно бедствие в района на границата между Непал и Тибет е своеобразно предупреждение към хората
"Тежкото природно бедствие в района на границата между Непал и китайския автономен район Тибет показва колко уязвими са тези места и колко трудно е оказването на помощ". Това коментира в ефира на „Събуди се“ първата българка, изкачила Еверест, и покорила седемте континентални първенци Петя Колчева.
По думите ѝ районът е изключително натоварен, тъй като през есента започва туристическият сезон. Тогава към Западните Хималаи се отправят множество туристи и алпинисти.
„Стихията е ужасна“, коментира Колчева. Тя посочи, че инфраструктурата в района не е пригодена да се справи с бедствие от подобен мащаб. Пътищата са тесни и изключително опасни, което допълнително затруднява спасителните дейности и доставянето на необходимите лекарства и помощи.
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Според Колчева случилото се е и своеобразно предупреждение към хората. „Планината иска да ни каже да сме по-разумни и по-толерантни към местното население и да проявяваме уважение“, заяви тя.
Алпинистката подчерта, че хората, които живеят в тези райони, са бедни и скромни, а природните условия правят живота им още по-труден.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
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