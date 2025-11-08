Здравко Димитров от Враца не е богат човек, няма своя благотворителна организация и все пак решава да помогне на деца и възрастни хора в нужда. Отделя от своя и от залъка на семейството си, за да дари 1 тон мед на нуждаещи се в над 20 институции във и около Враца. Количеството мед пчеларят оценява на стойност над 15 000 лева.

„Обърнах се към Младежкия център, към община Враца. Те ми помогнаха да намерят тези 20 институции, да се свържат с ръководителите, да уговорят срещи. Много ми се зарадваха”, разказва пчеларят.

Въпреки че Здравко не е едър търговец и не се определя като заможен, той смята, че всеки може да направи добро.

„Богат съм - имам две прекрасни деца и жена, която ме чака у дома. Затова го подарявам. Финансовото богатство не е най-важното. Важното е да си здрав, да имаш близки хора и спокойствие. А що се отнася до психиката - напълно съм добре. Истината е, че всички големи хора, които са направили нещо значимо, са били малко по-различни. И може би малко по-луди - но точно това ги прави велики“, разказва Здравко.

Здравко се занимава с пчеларство от 6 години. Води простичък, но работлив живот. Има две деца, които заедно със съпругата си отглеждат с отдаденост и грижа.

„Аз работя като за четирима. Трябва да работя по 20 часа в сезон на 6-7 в активния сезон на пчелите. Много работа и все не смогвам. Не ми стига техника, пари не ми стига и наваксвам със ръчен труд", казва Здравко.

