Отправяме се на виртуално пътешествие към една нова мода в туризма, която се превръща в средство за борба със стреса – все повече жени пътуват сами, за да се откъснат от ежедневните задължения и да се посветят на себе си.

Франция е една от страните, в които това движение е най-осезаемо. Соло пътуванията се практикуват вече повече от десетилетие, а все повече дами се увличат по този тип туризъм. В Париж, Лион и Марсилия десетки агенции предлагат специализирани програми за жени, които искат да тръгнат сами – но не непременно в самота.

За предизвикателството да пътуваш сам разговаряме със Сара Лопез – основател на първата френска агенция за самостоятелни пътувания, създадена преди 13 години. Концепцията ѝ се оказва повече от успешна – агенцията предлага над 300 пътувания до 90 дестинации в малки групи, съставени изцяло от соло участници.

Те обикалят света, за да търсят най-доброто вино

„Винаги сме имали повече жени, отколкото мъже – над 60% от нашите пътешественици са дами. Не знам дали жените обичат да пътуват повече, или просто има повече самотни жени, които го правят, но тенденцията е ясна”, споделя Сара.

„Трудно ми е да се сравня с други държави, но във Франция това проработи по няколко причини. Първо – социалният аспект. Хората искат да пътуват, но едновременно с това да се срещат с нови хора. Когато си сам, често се страхуваш, че ще бъдеш единственият соло участник в група с двойки или семейства. При нас това не се случва. Другата причина е икономическа – клиентите ни могат да споделят стая с човек от същия пол, което им спестява високите такси за единично настаняване, особено при по-далечни дестинации”, допълва тя.

За много жени соло ваканциите са начин да си поемат дъх, да се върнат към себе си и да открият нови хоризонти. А изборът да пътуват с агенция им дава сигурност. Тъй като голяма част от пътуващите дами са майки – някои от които отглеждат децата си сами – агенцията адаптира офертите си и вече предлага специални пътувания за соло родители с деца. Сред любимите дестинации на тези семейства се оказват и Балканите.

Граждански патрули в Мадрид разобличават мрежа от български джебчийки

„Азия винаги е водещ избор – особено Виетнам. В последните години популярност набират и Балканите – Албания, Черна гора. Африка също е предпочитана – сафарита в Кения и Танзания се радват на голям интерес, а напоследък има и нови „модни“ дестинации като Кабо Верде”, пояснява Сара.

Пикът на соло пътуванията е през есента – затова, ако и вие мечтаете за бягство от реалността, сега е моментът да направите своя избор.