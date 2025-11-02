Те са съпрузи, чиято съдба ги е призвала да бъдат съдии на най-големите винени състезания в света. Заради работата си те обикалят надлъж и нашир, живели са в Америка, а след това и в Русия. Това са Димитър и Донка Николови - семейство, чиято история започва с шоколад и продължава с дегустация на хиляди вина годишно в търсене на перфектния вкус.

Една случайна искра разпалва любов, която ги отвежда на пътешествие през два континента. Когато Димитър получава предложение за работа в САЩ, Донка не се поколебава и заминава с него. Семейството се установява в Чикаго, където Димитър работи като директор "Храни и напитки" в голям хотел. Именно там, заобиколен от богата винена селекция, той се запалва по изкуството на сомелиерството и изкарва два курса.

Каква ще бъде цената на виното

След три години в Америка, двамата се връщат в България. Димитър започва работа като сомелиер в Банско, а семейството им се увеличава с второ дете. Следва ново предизвикателство - преместване в Москва, където живеят в престижния квартал "Сокол", само на три спирки от Кремъл. "Изкарахме невероятен късмет, че се върнахме в България през 2014 г., точно когато всичко започна да се разпада", спомня си Димитър.

Днес той е главен съдия в най-големия и авторитетен винен конкурс в света - Decanter World Wine Awards. "Да си главен съдия означава да избираш най-доброто вино измежду всички останали", обяснява той.

Животът им, свързан с пътувания и дегустации, ги среща с интересни хора и култури. Донка споделя любопитни наблюдения за манталитета на американци и руснаци.

За Димитър и Донка виното е повече от професия - то е мисия. "Всичко е свързано с хубава храна, хубаво вино, хубави хора, приятели. Да заразяваш хората с изкуството на виното е нещо много приятно, дори магично", казва Димитър.