„Добри родители“ разказва история за болката, прошката и силата на една майка
Свикнали сме да виждаме Къци Вапцаров като шоумен и човек, който ни кара да се усмихваме, но режисьорският му дебют показва различна, дълбоко емоционална страна на неговия талант. Филмът „Добри родители“ е вдъхновен от истинска история за майка, на която са отнети двете деца.
В главната роля е Лина Златева, която, по думите на режисьора, „изнася целия филм на гърба си".
„Това е моята дълбока същност - аз съм чувствителен и емоционален човек, и този филм носи точно това“, споделя Вапцаров.
Филмът е заснет в скандинавски стил, като 90% от диалозите са на норвежки език.
„Фокусът ми не е върху институциите, а върху душевността на една жена, която преживява най-голямата си болка. Как се променя, какво е готова да жертва и какво оставя като наследство на децата си“, обяснява Вапцаров.
„Добри родители“ вече се прожектира в кината в цялата страна и приканва зрителите да се замислят - какво означава да бъдеш родител и какво всъщност оставяме след себе си.
Цялото интервю вижте във видеото!
