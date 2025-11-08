Свикнали сме да виждаме Къци Вапцаров като шоумен и човек, който ни кара да се усмихваме, но режисьорският му дебют показва различна, дълбоко емоционална страна на неговия талант. Филмът „Добри родители“ е вдъхновен от истинска история за майка, на която са отнети двете деца.

В главната роля е Лина Златева, която, по думите на режисьора, „изнася целия филм на гърба си".

„Това е моята дълбока същност - аз съм чувствителен и емоционален човек, и този филм носи точно това“, споделя Вапцаров.

Филмът е заснет в скандинавски стил, като 90% от диалозите са на норвежки език.

„Фокусът ми не е върху институциите, а върху душевността на една жена, която преживява най-голямата си болка. Как се променя, какво е готова да жертва и какво оставя като наследство на децата си“, обяснява Вапцаров.

„Добри родители“ вече се прожектира в кината в цялата страна и приканва зрителите да се замислят - какво означава да бъдеш родител и какво всъщност оставяме след себе си.

Цялото интервю вижте във видеото!

Редактор: Ралица Атанасова