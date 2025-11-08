Стефан Попов, по-известен като Чефо, е един от най-разпознаваемите образи у нас в развлекателната индустрия. До вчера мечтател, а днес - създател на качествено съдържание, актьор и риалити звезда. Пътят му до тук не е бил нито кратък, нито лесен. Завършил НАТФИЗ, играл в театър и кино, участвал в телевизионни сериали и реалити предавания, Чефо продължава да вдъхновява с автентичност, самоирония и човечност. Един от последните му проекти – личния му подкаст е пример за това как индивидуалната мотивация може да бъде промяна за много.

Преди да открие страстта си към видеосъдържанието, Стефан е убеден, че бъдещето му е в актьорството. Всичко започва в седми клас, когато за първи път излиза на сцена и рецитира стихотворение на Вазов.

„Може и да не съм показал никакъв талант тогава, но тази емоция - от връзката с публиката, остана в мен завинаги“, признава той.

След НАТФИЗ Чефо участва в редица проекти - театрални постановки, сериала „Ние, нашите и вашите“, както и във филма „Българска рапсодия“ - българското предложение за „Оскар“ през 2013 г.

„Нищо лично”: Само на 26 и вече с награда от германското правителство

През 2019 г. създава своя YouTube канал, който днес е следен от стотици хиляди хора в различни платформи. Това обаче не е амбиция за популярност, а осъзнат избор – начин да остане верен на добрия вкус, без да се поддава на скандал и евтина слава. „Трудно е да намериш баланса между смисъла и гледаемостта, но точно в това е битката на всеки създател“, признава той.

За „Тук и сега” Чефо споделя и за един от най-трудните периоди в живота си, както и за грешките, които е допуснали - за зависимостите, за борбата със себе си и за това как се е върнал на правия път.

Днес той говори открито за колективната отговорност на инфлуенсерите и смята, че влиянието в интернет трябва да бъде използвано с мисия. „Семейното възпитание е на първо място, но ако няма здравословна среда, никакви послания отвън няма да помогнат“, казва той. И допълва, че вместо да се критикуват хора в мрежата, младите трябва да влагат тази енергия в работа върху себе си.

Днес, когато поглежда назад, Чефо вижда най-голямото чудо в способността си да запази детското в себе си.

„Да можеш да се връщаш отново и отново към твоята най-първа форма, с детска наивност и любопитство - това е чудото на живота“, казва той.

Целия разговор вижте във видето!