Едва на 26 години, ветеринарният лекар д-р Ивана Гайдарова вече има зад гърба си впечатляваща кариера - от лечение на слонове и тигри в Тайланд до престижна награда от германското правителство. Вместо да избере лесен път в чужбина, тя се завръща в България, за да отвори собствена амбулатория и да продължи да се занимава с наука, водена от любовта си към животните, наследена от нейните дядовци.

Пътят на д-р Гайдарова е предопределен от детството ѝ. „Моят дядо беше ветеринарен лекар и аз от малка съм с него по ферми, по животновъдни обекти. Другият ми дядо пък ме запали по природата, бях скаут доста дълги години, така че природата и животните винаги са били част от моето ежедневие“, разказва тя.

За нея „План Б“ никога не е съществувал - след като завършва Тракийския университет в Стара Загора, тя прекарва половината от обучението си в Германия по програма „Еразъм“, където работи с всякакви животни - от кучета и котки до крави и коне, често в условия на спешност и нощни смени.

Приключението ѝ продължава в Тайланд, където е изпратена по проект на германския университет. Там, в джунглата по време на мусонния сезон, тя се сблъсква с най-голямото си предизвикателство. „Там беше един слон с много тежка дехидратация. Наложи се да му се сложат два абоката на двете уши. Системата течеше през ушите му, а ние трябваше сами да измислим как да държим тази система над животното, защото нямахме стойки“, спомня си д-р Гайдарова. Тя и нейната германска колежка са се редували да вървят паралелно със слона през нощта, държейки банките с разтвори.

Усилията и научните ѝ търсения не остават незабелязани. Съвместната ѝ работа с член-кореспондент Илия Цачев и друг колега по разработка, свързана с пъдпъдъци, ѝ носи престижна награда от германското правителство. „Отидох само за наградата, понеже беше едно много голямо събитие - „Зелената седмица“ в Берлин. Федералният министър на земеделието там награждава четирима научни изследователи от цял свят. Аз бях сред тях“, споделя с гордост тя.

