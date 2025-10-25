В малкото родопско село Зорница, с едва 17 жители по документи, се случва нещо необикновено. Сред зелените хълмове, билковия аромат и чистия въздух двама учители по математика — Ваня и Иван Джакови — намират своята „пресечна точка“ между науката и природата.

Преди пет години семейството напуска София и урбанизирания живот, за да се установи в едно от най-красивите и тихи кътчета на Родопите. Къщата, която днес блести сред билките и лавандулата, тогава била полуразрушена.

„Нищо лично”: Българският Индиана Джоунс

„От всякъде имаше бурени, а ние просто запретнахме ръкави и започнахме да градим наново. Почти всичко направихме сами — от плочките до градината“, разказа Ваня.

Двамата преподаватели не изоставят професията си, а я пренасят в дигиталното пространство. В селото, където няма училище, те създават онлайн класна стая по математика. „Преподаваме любимата ни математика онлайн. Това е резултат от много труд и опит. Искаме да покажем, че доброто образование може да стигне навсякъде — дори в най-отдалеченото родопско село“, споделя Иван.

Животът им в планината е подчинен на ритъма на природата. Утрото започва с чаша билков чай, събран от околните поляни, а вечерта завършва с гледка към звездите, които „сякаш са на една ръка разстояние“.

Ваня, която някога спечели кулинарното шоу „Черешката на тортата“ като първия веган победител, с усмивка си спомня как е впечатлила журито с леща и сурова шоколадова торта със спирулина — съставка, непозната за повечето по онова време.

„Нищо лично”: Чавдар Енчев - приключенията на един професионален съвременен номад (ВИДЕО)

„По време на пандемията осъзнахме, че животът в града ни задушава. Децата стояха по цял ден пред екраните, ние – също. Решихме, че трябва да намерим място, където семейството да диша. Родопите ни приеха като у дома си“, каза Ваня.

Днес двамата продължават да преподават и да вдъхновяват учениците си, доказвайки, че математиката може да върви ръка за ръка с природата.

Повече гледайте във видеото.