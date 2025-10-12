-
Златко Паунов, който дари културното си съкровище на България
Златко Паунов, който спокойно може да бъде обявен и за българския Индиана Джоунс. В продължение на десетилетия той обикаля най-затънтените краища на света и успява да събере истинско съкровище, което дарява на България.
"Един път се разболях смъртно в Индия, но дойде един магьосник, направи няколко масажа и започнах да дишам", споделя Паунов.
Повече за вдъхновяващия разказ гледайте във видеото.
