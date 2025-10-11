Чавдар Енчев – Чочо е професионален съвременен номад. Той е обиколил много държави, като е живял в 6.

„Видях и почерпих от доста култури, научих няколко езика, общувах с хората, работих, правихме бизнес заедно. Така през последните 26 години”, разказва той.

Неговото пътешествие го отвежда в Лозенец, а новото му приключение е България. „Тя е само в моите мечти и спомени, когато се върна тук, намирам една нова, по-различна България”, разказва още той.

Повече за Чавдар Енчев гледайте във видеото.