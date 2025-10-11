-
Първомай празнува лютеницата: Вкусът на детството става фестивал
-
И камъкът има сърце: Майстор от Гоце Делчев изобрети уникална икона на Св. Лука
-
Пазителката на Елените: Историята на Сара, която оцеля в потопа и чака хората да се върнат
-
Нови притеснения в Николово заради проливния дъжд – рискът за дигата на езерото „Липник“ остава
-
Как живеят младите в Албания (ВИДЕО)
-
След бурята – светлина: Дони Василева за трудните избори и силата да продължиш напред (ВИДЕО)
Чочо е живял в шест държави и е научил няколко езика
Чавдар Енчев – Чочо е професионален съвременен номад. Той е обиколил много държави, като е живял в 6.
„Видях и почерпих от доста култури, научих няколко езика, общувах с хората, работих, правихме бизнес заедно. Така през последните 26 години”, разказва той.
Неговото пътешествие го отвежда в Лозенец, а новото му приключение е България. „Тя е само в моите мечти и спомени, когато се върна тук, намирам една нова, по-различна България”, разказва още той.
Повече за Чавдар Енчев гледайте във видеото.
Последвайте ни